Принцесса Норвегии сделала публичное заявление после скандала из-за файлов Эпштейна

Наследственная принцесса Норвегии Метте-Марит около тысячи раз упоминалась в документах, которые называют файлами Эпштейна. После волны критики она извинилась за дружбу с американским финансистом.

Официальное заявление опубликовали на инстаграм-странице норвежской королевской семьи в пятницу, 6 февраля.

В сообщении принцесса Метте-Марит просит прощения у тех, кого огорчила своей дружбой с Эпштейном. Также она извинилась у монаршей семьи за сложившуюся ситуацию,.

Я хочу выразить глубокое сожаление из-за своей дружбы с Джеффри Эпштейном. Для меня важно извиниться перед всеми, кого я разочаровала. Некоторые сообщения между Эпштейном и мной не соответствуют тому, каким человеком я хочу быть. Я также прошу прощения за ситуацию, в которую я поставил королевскую семью, особенно короля и королеву,

– высказалась принцесса.

Метте-Марит добавила, что на фоне последних событий находится в сложной ситуации. Она нуждается во времени, чтобы собраться с мыслями.

Норвежский королевский дом добавил, что впоследствии принцесса объяснит свое поведение.

Отметим, тем временем происходит судебный процесс над Мариусом Хойби, сыном Метте-Марит и пасынком наследного принца Хокона. Ему предъявили более 30 обвинений.

