Принцессе Шарлотте – 11 лет: самые милые фото девочки с семьей

Время летит с такой скоростью, что даже трудно представить, что Кейт Миддлтон стала мамой во второй раз 11 лет назад. Да и сама Шарлотта заметно подросла. Пресса часто замечает, что юная принцесса ведет себя на публике достойно и придерживается всех манер.

Как дочь Кейт и Уильяма будет праздновать день рождения пока неизвестно, однако для 24 Канала неизменной традицией остается публикация ее лучших фотографий с любящей семьей.

Полное имя принцессы – Шарлотта Элизабет Диана. В таком выборе родители почтили бабушку, принцессу Диану, и прабабушку, королеву Елизавету II.

Как-то издание Mirror писало, что у девочки есть прозвище. Кейт Миддлтон рассказала, что дочь называют не Шарлоттой, а Лотти. Королевский корреспондент Vanity Fair Кэти Никол рассказывала, что это не единственное прозвище Шарлотты. Родители также говорят на нее "принцесса-воин" из-за соответствующего характера.

Королевская семья / Фото из инстаграма королевской семьи

В 2024 году принцесса пообщалась с известным натуралистом Дэвидом Аттенборо. Она рассказала, что ей очень нравятся пауки. Ранее принц Уильям рассказал журналистам, что Шарлотта является большим поклонником единорогов.

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми / Фото из инстаграма принца и принцессы Уэльских

А недавно королевская чета отмечала 15-ю годовщину брака. Пара сделала фотографию в приморском графстве Корнуолл на Пасху, пишет The Telegraph. Кейт, Уильям и их дети позировали лежа на траве, щурясь от весеннего солнца.



Семья принца и принцессы Уэльских / Фото из инстаграма королевской семьи

Принцесса Шарлотта с семьей / Фото Getty images, фото из инстаграма королевской семьи

Кстати! В 2024 году издание Outdoor Toys сообщило, что принцесса Шарлотта стала самым богатым ребенком в мире. На тот момент ее состояние составляло 3,9 миллиарда фунтов стерлингов.