Как выглядят 18-летние внучки Элвиса Пресли: их бабушка поделилась редким фото

Бывшая жена легендарного американского музыканта Элвиса Пресли Присцилла Пресли поделилась новыми фотографиями своих внучек – Харпер и Финли Локвуд.

7 октября сестры отпраздновали 18-летие. По этому случаю Присцилла опубликовала в инстаграме их фото.

На снимке девушки позируют на фоне живописного пляжа в черных нарядах.

Внучки Элвиса Пресли / Фото из инстаграма Присциллы Пресли

Близнецы родились в браке дочери Элвиса и Присциллы, Лизы Мари Пресли, с музыкантом Майклом Локвудом. Пара поженилась в 2006 году, а через 15 лет развелась.

У Харпер и Финли также есть старшие сестра и брат – Райли и Бенджамин Кио, дети Лизы Мари от первого брака с Дэнни Кио. В июле 2020 года Бенджамин умер в возрасте 27 лет. По данным американских СМИ, он покончил жизнь самоубийством. Сама Лиза Мари ушла из жизни в январе 2023 года в возрасте 54 лет. Причиной смерти стала кишечная непроходимость, возникшая как осложнение после бариатрической операции.

Ранее Присцилла рассказывала, что после потери дочери семья стала реже проводить время вместе. По ее словам, Харпер и Финли уже взрослеют, у них появились парни, и они все больше сосредотачиваются на своей жизни. Из-за этого Присцилла порой ощущает некоторую отдаленность между собой и внучками, хотя их отношения остаются близкими.

Добавим, что ранее у легенды The Beatles Джона Леннона родился первый внук.