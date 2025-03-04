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Show24 Музыка Украинские песни в моде: веснянка, которую когда-то исполняла Нина Матвиенко, пленила тикток
4 марта, 23:59
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Украинские песни в моде: веснянка, которую когда-то исполняла Нина Матвиенко, пленила тикток

Марта Гнат

Мы уже неоднократно упоминали о том, что на протяжении длительного времени современные исполнители дают второе дыхание старым песням. Новое звучание не просто возвращает в беззаботное прошлое, но и дает уверенность в том, что украинское культурное наследие в надежных руках.

В последнее время украинцы записывают щемящие видео под украинскую народную песню "Пришла весна". Это один из тех трендов, когда хочется заплакать от смеси эмоций, пишет Show24.

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В роликах люди показывают домашних любимцев, шутят о наболевшем или делятся воспоминаниями о родном селе весной или кадрами долгожданных встреч с родными. Однако одним из самых печальных вариантов тренда является тот, когда украинцы вспоминают и показывают тех бабушек и дедушек, которые покинули этот мир.

Комментаторы отмечают, что такие видео по-настоящему разбивают сердце. Кто-то даже делится историями о личных потерях, находя слова поддержки от других неравнодушных людей.

@tanyaabrutska Фотосесію відзняли, тепер можна і весноньку закликати#розійшлисьхмарки#фотограф#фотосесія#фотошоп#видеокреатив#відеограф#ідеїдляфотосесії#ідеїдляфотовінстаграм#photography#ідеядляфотосесіїмалюка#фотосесіядітей#зимняфотосесія#фотосесіянаприроді#love#веснянка#fup#рек#рекомендації ♬ оригінальний звук - Іванка Червінська

@golden_retriever_daisy #dogsoftiktok #dog #retriever ♬ оригінальний звук - Іванка Червінська
@kris_cheerful з першим днем весни #весна #крокуси #кукул #драгобрат #гори ♬ оригінальний звук - Іванка Червінська
@dovga1207 Найрідніше місце в світі️‍? #fyr #on #elbruso #рекомендації #українськийтікток #українськийконтент #літо #recommendation ♬ оригінальний звук - Іванка Червінська
@irchikkomar

♬ оригінальний звук - Іванка Червінська

Что известно о песне

Песня "Пришла весна", которую еще называют веснянкой, получила наибольшую популярность в исполнении Нины Матвиенко.

Нина Матвиенко и Хор им. Г. Веревки – "Пришла весна": смотрите видео онлайн

Однако сегодня в тиктоке веснянку популяризировала певица Иванка Червинская, которая участвовала в проекте "Голос страны".

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Комментаторы в один голос заявляют, что не пропускают ни одного видео, где звучит эта песня.