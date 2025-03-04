Украинские песни в моде: веснянка, которую когда-то исполняла Нина Матвиенко, пленила тикток

Мы уже неоднократно упоминали о том, что на протяжении длительного времени современные исполнители дают второе дыхание старым песням. Новое звучание не просто возвращает в беззаботное прошлое, но и дает уверенность в том, что украинское культурное наследие в надежных руках.

В последнее время украинцы записывают щемящие видео под украинскую народную песню "Пришла весна". Это один из тех трендов, когда хочется заплакать от смеси эмоций, пишет Show24.

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В роликах люди показывают домашних любимцев, шутят о наболевшем или делятся воспоминаниями о родном селе весной или кадрами долгожданных встреч с родными. Однако одним из самых печальных вариантов тренда является тот, когда украинцы вспоминают и показывают тех бабушек и дедушек, которые покинули этот мир.

Комментаторы отмечают, что такие видео по-настоящему разбивают сердце. Кто-то даже делится историями о личных потерях, находя слова поддержки от других неравнодушных людей.

Что известно о песне

Песня "Пришла весна", которую еще называют веснянкой, получила наибольшую популярность в исполнении Нины Матвиенко.

Нина Матвиенко и Хор им. Г. Веревки – "Пришла весна": смотрите видео онлайн

Однако сегодня в тиктоке веснянку популяризировала певица Иванка Червинская, которая участвовала в проекте "Голос страны".

Комментаторы в один голос заявляют, что не пропускают ни одного видео, где звучит эта песня.