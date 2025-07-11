Он ушел из жизни под звуки "Шахедов", – жена Игоря Поклада рассказала о смерти композитора

Сегодня, 11 июля, в Киеве прощаются с Героем Украины – композитором Игорем Покладом. Его жизнь оборвалась в возрасте 83 лет.

Для многих украинцев новость о потере шокировала, ведь несмотря на почтенный возраст, Поклад продолжал наслаждаться жизнью и любить Украину, пишет Show24 со ссылкой на OBOZ.UA.

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Жена Светлана пообщалась с журналистами и рассказала, как умер ее муж.

Да, он действительно ушел из жизни под звуки "Шахедов", которые летели у нас над головами. Он ушел очень тихо, очень мирно, спокойно. Господь настолько его любил, что он при таком тяжелом диагнозе не имел ни минуты боли. Видимо, это должно как-то утешить каждого из нас,

– рассказала жена композитора.

По своей смерти Игорь Поклад оставил сокровище, с которым никогда не удастся попрощаться. Вероятно, женщина имела в виду творческое наследство, которое осталось в виде нот, песен, музыкальных произведений. Светлана поблагодарила всех, кто пришел отдать дань уважения композитору. Она поблагодарила каждого, кто после печальной вести позвонил, пришел или написал слова поддержки, в которых так нуждалась семья.

Он не дожил до победы. Но мы все надеемся, что доживем, и будем петь и слушать его музыку,

– подытожила Светлана.

Вдова композитора рассказала и о причине смерти мужа. По ее словам, больше всего на его здоровье повлиял период оккупации, когда им пришлось жить в подвале.