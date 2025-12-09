Ждала сына 10 лет: мама Михаила Клименко растрогала речью на прощании с ним

Сегодня, 9 декабря, в Национальной филармонии Украины попрощались с фронтменом группы ADAM Михаилом Клименко. На церемонии были его жена, двое детей, коллеги, поклонники и родители.

На церемонии прощания с трогательной речью выступила мама музыканта, а рядом с женщиной стоял его отец. Пишет 24 Канал со ссылкой на ТСН.

Не пропустите Я уже поняла, – вдова Михаила Клименко увидела особый знак перед смертью мужа

Мама Михаила Клименко призналась, что они с мужем 10 лет просили у Бога детей. Впоследствии у супругов родились сын и дочь, с которыми родители "прожили в большой любви".

Я Мишечку ждала 10 лет и не могла спустить с рук. Он мне никогда не говорил, что у него столько поклонников и друзей. Он был такой скромный: "Мама, все хорошо". Он на меня говорил "мамочка моя". Он всегда хотел делать так, чтобы нам с папой было хорошо,

– рассказала мама покойного.

Женщина добавила, что они с мужем прожили в браке 50 лет. Сын готовил для родителей большой праздник.

Саше (жена Михаила Клименко – 24 Канал), еще нашей одной дочери, будет очень трудно без Миши. Потому что это правда была неземная любовь. Я тебе, Сашуль, очень благодарна. Мы тебя любили и будем любить как ребенка. Ты родила таких прекрасных детей. Такая судьба значит нашего сына,

– сказала она.

Родители Михаила Клименко на церемонии прощания с ним / Фото ТСН

Отметим, что на прощании с фронтменом группы ADAM было немало звезд. В частности, Владимир Дантес, KOLA, alyona alyona, ROXOLANA, Александр Педан, MONATIK, Виталий Козловский и Валерий Харчишин.

Во время церемонии звучала музыка, которую написал Михаил Клименко. Присутствующие в унисон спели хит "Медленно", пишет OBOZ.UA. Также с речью выступила жена музыканта, Александра Норова.

Что известно о смерти Михаила Клименко?