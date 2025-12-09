Ждала сына 10 лет: мама Михаила Клименко растрогала речью на прощании с ним
- В Национальной филармонии Украины состоялась церемония прощания с фронтменом группы ADAM Михаилом Клименко с участием его семьи, коллег и поклонников.
- На церемонии выступила мать музыканта, рассказав об их семье, а также звучала музыка, написанная самим Клименко, в частности хит "Медленно".
Сегодня, 9 декабря, в Национальной филармонии Украины попрощались с фронтменом группы ADAM Михаилом Клименко. На церемонии были его жена, двое детей, коллеги, поклонники и родители.
На церемонии прощания с трогательной речью выступила мама музыканта, а рядом с женщиной стоял его отец. Пишет 24 Канал со ссылкой на ТСН.
Мама Михаила Клименко призналась, что они с мужем 10 лет просили у Бога детей. Впоследствии у супругов родились сын и дочь, с которыми родители "прожили в большой любви".
Я Мишечку ждала 10 лет и не могла спустить с рук. Он мне никогда не говорил, что у него столько поклонников и друзей. Он был такой скромный: "Мама, все хорошо". Он на меня говорил "мамочка моя". Он всегда хотел делать так, чтобы нам с папой было хорошо,
– рассказала мама покойного.
Женщина добавила, что они с мужем прожили в браке 50 лет. Сын готовил для родителей большой праздник.
Саше (жена Михаила Клименко – 24 Канал), еще нашей одной дочери, будет очень трудно без Миши. Потому что это правда была неземная любовь. Я тебе, Сашуль, очень благодарна. Мы тебя любили и будем любить как ребенка. Ты родила таких прекрасных детей. Такая судьба значит нашего сына,
– сказала она.
Отметим, что на прощании с фронтменом группы ADAM было немало звезд. В частности, Владимир Дантес, KOLA, alyona alyona, ROXOLANA, Александр Педан, MONATIK, Виталий Козловский и Валерий Харчишин.
Во время церемонии звучала музыка, которую написал Михаил Клименко. Присутствующие в унисон спели хит "Медленно", пишет OBOZ.UA. Также с речью выступила жена музыканта, Александра Норова.
Что известно о смерти Михаила Клименко?
19 ноября стало известно, что Михаил Клименко находится в коме. Он заболел туберкулезным менингитом.
Илья Парфенюк рассказывал, что у музыканта были проблемы со спиной, а туберкулез возник на фоне препаратов, которыми лечился фронтмен группы ADAM.
В воскресенье, 7 декабря, Клименко умер. Ему было 38 лет.
Сообщалось, что Михаила похоронят в селе Лубянка, что на Киевщине.