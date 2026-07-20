"Цыганское отродье": Рамину оскорбили в Польше и довели до слез

Блогерка и интервьюерка Рамина Эсхакзай попала в ужасный инцидент на польской границе, когда пыталась успеть на самолет из-за задержки поезда. Рамина столкнулась с расистскими высказываниями, которые довели ее до слез.

О случившемся блогерка рассказала на своей странице в инстаграме. По словам Рамины, поезд "Киев – Перемышль" опоздал почти на два часа. Поскольку до вылета из соседнего аэропорта оставалось очень мало времени, она обратилась к пассажирам в очереди на паспортном контроле с просьбой пропустить ее вперед. Рамина обращалась к людям, показывая авиабилет на командировку. Большинство отнеслось к ситуации с пониманием и пропускало ее, однако трое девушек принципиально отказались уступать, устроили скандал и даже пытались задержать блогерку.

Я объясняю ситуацию, показываю билет и говорю, что попрошу пропустить не только меня, но и их. В ответ – крики. Они даже пытаются меня физически задержать. Но я прохожу вперед, повторяя: "Я сейчас все всем объясню. И за вас тоже попрошу",

– добавила Рамина.

Люди впереди пропустили блогерку, даже предложили помочь женщины с детьми, но дальше Рамина снова столкнулась с недопониманием и оскорблениями.

А потом я слышу за спиной: "Цыганское отродье. У нее это в крови… переться…". Дальше все как будто в тумане. То ли из-за сегодняшнего обстрела, то ли из-за детской травмы, но меня просто раз**ало. Я начала плакать,

– призналась Эсхакзай.



Рамина столкнулась с расизмом на польской границе / фото из инстаграма

Впрочем, несмотря на отвратительное поведение некоторых пассажиров, Рамина поблагодарила отзывчивых людей, которые помогли ей вовремя добраться до аэропорта и успеть на рейс.

Реакция сети на расистский скандал с Раминой

Пост блогерки набрал уже более 25 тысяч лайков и множество комментариев. Среди них немало комментариев звездных коллег Рамины, которые ее поддержали – это и Наталья Карпа, и Юрий Горбунов, и Мика Ньютон, и Оля Цибульская, и другие знаменитости. Подписчики Рамины также делились своим горьким опытом, когда сами сталкивались с расизмом, однако не все поддержали блогерку в этой истории:

Вопрос: почему Вас должен был пропустить человек, который подумал заранее, переплачивал, чтобы переночевать, чтобы спокойно успеть на самолет или другую пересадку, брал неоплачиваемый выходной, например";

"Очень хорошо, что вы об этом написали – такое нельзя держать в себе, сочувствую, что пришлось услышать такие слова, мы все живем в неком "пузыре", но то, что среди нас есть добрые люди, дает надежду на будущее";

"Чтобы такой ситуации не возникло, планируйте поездки с запасом времени. Вы же знаете, что всегда могут быть задержки из-за войны. И самолеты сейчас летают часто. Не нужно драматизировать эту ситуацию";

"Если бы такое сказали мне, то плакала бы не я";

"Прочитала, и сердце сжалось от боли. Мне так жаль, что вы столкнулись с таким. Это было не о вас, это было о них".

К сожалению, расизм по-прежнему присутствует в современном обществе. Недавно в расистском скандале оказался футболист Килиан Мбаппе во время ЧМ-2026. Сенаторка Парагвая Селеста Амарилья опубликовала ряд унизительных постов.