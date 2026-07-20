Про емоційну ситуацію блогерка розповіла на своїй сторінці в інстаграм. За словами Раміни, потяг "Київ – Перемишль" запізнився майже на дві години. Оскільки до вильоту з сусіднього аеропорту залишалося обмаль часу, вона звернулася до пасажирів у черзі на паспортному контролі з проханням пропустити її вперед. Раміна зверталася до людей, показуючи авіаквиток на відрядження. Більшість поставилася до ситуації з розумінням і давала дорогу, однак троє дівчат принципово відмовилися поступатися, влаштували скандал і навіть намагалися затримати дівчину.

Я пояснюю ситуацію, показую квиток і кажу, що попрошу пропустити не лише мене, а й їх. У відповідь – крики. Вони навіть намагаються мене затримати фізично. Але я проходжу вперед, повторюючи: "Я зараз усе всім поясню. І за вас теж попрошу",

– додала Раміна.

Люди попереду пропустили блогерку, навіть зголосилися допомогти жінки з дітьми, але далі Раміна знову зіткнулася з непорозумінням та образами.

А потім я чую за спиною: "Циганське отродіє. У неї це в крові… пертися…". Далі усе ніби в тумані. Чи то через сьогоднішній обстріл, чи через дитячу травму, але мене просто роз**ало. Я почала плакати,

– зізналася Есхакзай.



Раміна зіткнулася з расизмом на польському кордоні / фото з інстаграму

Втім, попри огидну поведінку деяких пасажирів, Раміна подякувала чуйним людям, які допомогли їй вчасно дістатися до аеропорту та встигнути на рейс.

Реакція мережі на расистський скандал з Раміною

Допис блогерки назбирав вже понад 25 тисяч вподобайок та купу коментарів. Серед них є чимало коментарів зіркових колег Раміни, які її підтримали – це і Наталка Карпа, і Юрій Горбунов, і Міка Ньютон, і Оля Цибульська та інші знаменитості. Підписники Раміни також ділилися своїм гірким досвідом, коли самі стикалися з расизмом, проте не всі підтримали блогерку в цій історії:

"Питання: чому Вас мала б пропустити людина, яка подумала заздалегідь, переплачує, щоб переночувати, щоб спокійно встигнути на літак або іншу пересадку, бере неоплачуваний вихідний, наприклад";

"Дуже добре, що ви про це написали – таке не можна ховати в собі, співчуваю, що довелося почути такі слова, ми всі живемо в певній бульбашці, але те, що серед нас є добрі люди – дає надію на майбутнє";

"Щоб такої ситуації не було плануйте подорожі з запасом. Ви ж знаєте що завжди затримки у звʼязку з війною можуть бути. І літаки зараз літають часто. Не треба драматизувати цю ситуацію";

"Якби таке сказали мені, то плакала б не я";

"Прочитала і серце стиснуло від болю. Мені так шкода, що Ви з таким стикнулися. Це було не про Вас, це було про них".

На жаль, расизм все ще присутній у сучасному суспільстві. Нещодавно у расистському скандалі опинився футболіст Кіліан Мбаппе під час ЧС-2026. Сенаторка Парагваю Селеста Амарілья опублікувала низку принизливих дописів.