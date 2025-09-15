Не так давно в сети все обсуждали скандал блогеров Анны Алхим и Елены Мандзюк. Интервьюер Рамина Эсхакзай, которая записала видео с ними обеими об этом конфликте, рассказала, что заработала на этом немалую сумму.

Она рассекретила то, сколько именно денег получила через три месяца после публикации ролика "Круглый стол". Кроме того, рассказала, на что эти средства потратила. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Рамины.

Не пропустите Звезда "Х-Фактора" Дэвид Аксельрод впервые за два года показался на публике: чем он занимается

Как оказалось, Эсхакзай с монетизации видео заработала две тысячи долларов, то есть около 83 тысяч гривен, которые отправила на помощь подразделению Руслана Мокрицкого из 95 ОДШБр.

За эти деньги военные получили авто и новенькие шины. Предыдущее авто сгорело в хлам от вражеского прилета,

– поделилась блогерша.

Она добавила, хоть ролик и не принес того результата, который она хотела, все равно бы рискнула и записала видео еще раз.

Это первый прецедент, когда две стороны с противоположным экзистенциальным восприятием мира сели и поговорили, позволяя своим аудиториям услышать мнение оппонента,

– объяснила Рамина.



Рамина рассекретила, сумму, которую заработала за видео с Алхим и Мандзюк / Скриншот с инстаграм-страницы блогера

Что известно о "круглом столе" Мандзюк и Алхим?

7 июня 2025 года на ютуб-канале Рамины Эсхакзай вышло видео, в котором блогеры Елена Мандзюк и Анна Алхим впервые публично встретились, чтобы обсудить свой затяжной конфликт.

По словам Елены, идея такого "круглого стола" принадлежала журналистке: она предложила женщинам поставить точку в ссоре именно в публичном формате. Несмотря на сомнения, Мандзюк согласилась, и в конце концов видео вышло в сеть.

По состоянию на 15 августа ролик уже набрал более 808 тысяч просмотров.

К теме Встреча двух разных миров: как завершился скандал между Мандзюк и Алхим и что говорят в сети