Она рассекретила то, сколько именно денег получила через три месяца после публикации ролика "Круглый стол". Кроме того, рассказала, на что эти средства потратила. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Рамины.

Как оказалось, Эсхакзай с монетизации видео заработала две тысячи долларов, то есть около 83 тысяч гривен, которые отправила на помощь подразделению Руслана Мокрицкого из 95 ОДШБр.

За эти деньги военные получили авто и новенькие шины. Предыдущее авто сгорело в хлам от вражеского прилета,

– поделилась блогерша.

Она добавила, хоть ролик и не принес того результата, который она хотела, все равно бы рискнула и записала видео еще раз.

Это первый прецедент, когда две стороны с противоположным экзистенциальным восприятием мира сели и поговорили, позволяя своим аудиториям услышать мнение оппонента,

– объяснила Рамина.



Рамина рассекретила, сумму, которую заработала за видео с Алхим и Мандзюк / Скриншот с инстаграм-страницы блогера

Что известно о "круглом столе" Мандзюк и Алхим?

7 июня 2025 года на ютуб-канале Рамины Эсхакзай вышло видео, в котором блогеры Елена Мандзюк и Анна Алхим впервые публично встретились, чтобы обсудить свой затяжной конфликт.

По словам Елены, идея такого "круглого стола" принадлежала журналистке: она предложила женщинам поставить точку в ссоре именно в публичном формате. Несмотря на сомнения, Мандзюк согласилась, и в конце концов видео вышло в сеть.

По состоянию на 15 августа ролик уже набрал более 808 тысяч просмотров.

