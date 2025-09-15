Вона розсекретила те, скільки саме грошей отримала через три місяці після публікації ролика "Круглий стіл". Крім того, розповіла, на що ці кошти витратила. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Раміни.

Як виявилося, Есхакзай з монетизації відео заробила дві тисячі доларів, тобто близько 83 тисяч гривень, які відправила на допомогу підрозділу Руслана Мокрицького з 95 ОДШБр.

За ці гроші військові отримали авто та новенькі шини. Попереднє авто згоріло в хлам від ворожого прильоту,

– поділилася блогерка.

Вона додала, хоч ролик і не приніс того результату, який вона хотіла, все одно б ризикнула і записала відео ще раз.

Це перший прецедент, коли дві сторони з протилежним екзистенційним сприйняттям світу сіли та поговорили, даючи змогу своїм аудиторіям почути думку опонента,

– пояснила Раміна.



Раміна розсекретила, суму, яку заробила за відео з Алхім та Мандзюк / Скриншот з інстаграм-сторінки блогерки

Що відомо про "круглий стіл" Мандзюк і Алхім?

7 червня 2025 року на ютуб-каналі Раміни Есхакзай вийшло відео, у якому блогерки Олена Мандзюк та Анна Алхім уперше публічно зустрілися, щоб обговорити свій затяжний конфлікт.

За словами Олени, ідея такого "круглого столу" належала журналістці: вона запропонувала жінкам поставити крапку у сварці саме в публічному форматі. Попри сумніви, Мандзюк погодилася, і зрештою відео вийшло в мережу.

Станом на 15 серпня ролик уже набрав понад 808 тисяч переглядів.

