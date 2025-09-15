Він побував на концерті "Мій Music Hall", який організувала його дружина Олена Мозгова. За лаштунками Девід поспілкувався з журналістами й розповів, чим зараз займається. Повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал Люкс ФМ.
Волонтерство і допомагати робити так, щоб ми мали шанси перемагати кацапів – це виснажує. Я не кажу, що я спітнів чи ще щось, зрозуміло, що хлопцям, які в окопах, їм набагато складніше. Але намагаюся робити, що від мене залежить і те, що я можу робити,
– пояснив артист.
Як підкреслив Аксельрод, він свідомо не ставив свою кар'єру на паузу.
Це війна, тут не думає про це. Я не можу радіти, коли знаю, що люди страждають. Тому я намагаюся якось стримуватись, бо коли я хочу співати, хочеться плакати. Думаю, що і так зараз забагато цього, тому я і стримуюсь,
– зазначив співак.
Єдиний варіант, який наразі Девід для себе розглядає – співати задля того, щоб збирати донати.
Що відомо про військову службу Девіда Аксельрода?
- Після початку повномасштабної війни співак приєднався до тероборони. Під час служби отримав пошкодження коліна, яке вимагало тривалого лікування та реабілітації. Паралельно він займався волонтерською діяльністю.
- Зараз артист, як напередодні розповідала його дружина Олена Мозгова, знову проходить військово-лікарську комісію, аби повернутися до війська. Цього разу він планує працювати з дронами. Раніше не мав такої можливості через дві операції, які не дозволяли повноцінно навчатися.