Он побывал на концерте "Мой Music Hall", который организовала его жена Елена Мозговая. За кулисами Дэвид пообщался с журналистами и рассказал, чем сейчас занимается. Сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал Люкс ФМ.
Интересно "Пересадка волос и похудение с инъекциями": известный певец удивил изменениями во внешности
Волонтерство и помогать делать так, чтобы мы имели шансы побеждать кацапов – это истощает. Я не говорю, что я вспотел или еще что-то, понятно, что ребятам, которые в окопах, им гораздо сложнее. Но стараюсь делать, что от меня зависит и то, что я могу делать,
– объяснил артист.
Как подчеркнул Аксельрод, он сознательно не ставил свою карьеру на паузу.
Это война, здесь не думают об этом. Я не могу радоваться, когда знаю, что люди страдают. Поэтому я стараюсь как-то сдерживаться, потому что когда я хочу петь, хочется плакать. Думаю, что и так сейчас много этого, поэтому я и сдерживаюсь,
– отметил певец.
Единственный вариант, который сейчас Дэвид для себя рассматривает – петь для того, чтобы собирать донаты.
Новый выпуск шоу "Тур звездами": смотрите видео онлайн
Что известно о военной службе Дэвида Аксельрода?
- После начала полномасштабной войны певец присоединился к теробороне. Во время службы получил повреждение колена, которое требовало длительного лечения и реабилитации. Параллельно он занимался волонтерской деятельностью.
- Сейчас артист, как накануне рассказывала его жена Елена Мозговая, снова проходит военно-врачебную комиссию, чтобы вернуться в армию. На этот раз он планирует работать с дронами. Ранее не имел такой возможности из-за двух операций, которые не позволяли полноценно учиться.