Блогерки зустрілися, щоб обговорити свої позиції, з чого все почалось, і чим повинно закінчитися. За словами Олени Мандзюк, її мета – не завершити все дружбою, а припинити розділяти суспільство та цим грати на руку ворогу. Про це пише Show 24 з посиланням на ютуб-канал RAMINA.

До слова Для мене музика поза політикою, – Алхім відповіла, чи буде слухати російське після скандалу

Натомість Анна Алхім заявила, що не хоче, щоб українці вважали її ворогом, бо вона є "проукраїнською" людиною. Блогерка сказала, що продовжить слухати російську музику, але тепер не транслюватиме цього публічно, бо хоче зупинити хейт у свій бік. Попри це, вона відверто зізналась, що так і не зрозуміла, чому будь-що російське чинить країні шкоду.

Олена Мандзюк натомість попросила вибачення в Анни Алхім за грубі слова в її бік. Та додала, що хотіла б побачити від неї дії: визнання й усвідомлення, що дії блогерки були толеруванням російського. На думку Олени, яким чином би їхній конфлікт не завершився, ніхто не залишиться задоволеним.

Аня попросить вибачення, – це не влаштує частину людей. Вона не попросить вибачення – не влаштує інших. Не можемо ми задовольнити кожного глядача і людину, яка чогось чекає. Хочу, щоб люди розуміли: це не відбілювання. Це усвідомлення дій, які були. І можливість зробити краще, ніж було. Якби ми продовжували слати одна одну, це було б нескінченно,

– підсумувала Олена Мандзюк.

Як відреагували в мережі

Глядачі подкасту помітили, що зустріч Алхім і Мандзюк – немов зустріч двох різних світів. Водночас користувачі у коментарях підкреслюють, що Анна так і не зрозуміла, чому її критикують.

"В Алхім нуль розуміння.. Я була в окупації й коли мені сьогодні попадає щось російське, я хочу кричати й плакати, тому що я згадую зразу окупацію. Якби я там заговорила українською, мене б вже не було в живих";

"Ось приклад, наскільки різні Україна і Росія. Сидить одна, і в неї душа і розум – українська. Сидить друга – а вона хоч живе в Україні, але російська: мат, вульгарність, тупість, примітивність. Два світи, які ніколи один одного не зрозуміють, і яким іти треба іншими шляхами";

"Дуже боляче усвідомлювати наскільки ж відсутнє в Ані критичне мислення. Велика трагедія зросійщення, яка глибоко засіла в голові".

Багато хто підтримав позицію Олени Мандзюк і підкреслив, що Анну Алхім все-таки потрібно "скасувати" в Україні.

"Я вважаю, що нам потрібно більше таких, як Олена Мандзюк, інфлюєнсери які не просто транслюють лакшері-життя, а ще підіймають важливі для суспільства і розвитку країни теми";

" Алхім давно пора закенселити . В Україні не місце проросійським колаборантам. Повністю підтримую Олену, і справді боляче від того, що в Україні треба боротись за українське";

. В Україні не місце проросійським колаборантам. Повністю підтримую Олену, і справді боляче від того, що в Україні треба боротись за українське"; "Олено, все ви говорите вірно. Повністю вас підтримую. Молодець, що не мовчите і говорите, що не толеруєте це".

Комусь же здалося, що цей подкаст став толеруванням позиції Анни Алхім. Ці користувачі розкритикували Олену:

"Браво, пані Олено. Дно пробито. Вся наша боротьба проти цієї шм*ри просто в одну мить перекреслена";

" Навіщо її тягнуть в інфопростір ? Скільки за це заплатили?";

? Скільки за це заплатили?"; "Ви серйозно? Не забудьте запросити її на день народження до ваших дітей. Наф*га? З такими людьми говорити?".

Очевидно, що аудиторія Анни Алхім відповідно підтримала її бік.

"Яскравий приклад, коли сама зробила собі проблему, а потім від неї виснажилась, ще й підняла знову між українцями ср*ч за мову і легалізувала цькування".

Зазначимо, що якщо для Олени Мандзюк скандал завершився, то проти Анни Алхім відкрито три кримінальних провадження. Це статті 161, 111 і 346 Кримінального кодексу України, друга з яких стосується державної зради.