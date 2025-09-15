Не так давно в мережі всі обговорювали скандал блогерок Анни Алхім та Олени Мандзюк. Інтерв'юерка Раміна Есхакзай, яка записала відео з ними обома про цей конфлікт, розповіла, що заробила на цьому чималу суму.

Вона розсекретила те, скільки саме грошей отримала через три місяці після публікації ролика "Круглий стіл". Крім того, розповіла, на що ці кошти витратила. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Раміни.

Не пропустіть Зірка "Х-Фактора" Девід Аксельрод вперше за два роки показався на публіці: чим він займається

Як виявилося, Есхакзай з монетизації відео заробила дві тисячі доларів, тобто близько 83 тисяч гривень, які відправила на допомогу підрозділу Руслана Мокрицького з 95 ОДШБр.

За ці гроші військові отримали авто та новенькі шини. Попереднє авто згоріло в хлам від ворожого прильоту,

– поділилася блогерка.

Вона додала, хоч ролик і не приніс того результату, який вона хотіла, все одно б ризикнула і записала відео ще раз.

Це перший прецедент, коли дві сторони з протилежним екзистенційним сприйняттям світу сіли та поговорили, даючи змогу своїм аудиторіям почути думку опонента,

– пояснила Раміна.



Раміна розсекретила, суму, яку заробила за відео з Алхім та Мандзюк / Скриншот з інстаграм-сторінки блогерки

Що відомо про "круглий стіл" Мандзюк і Алхім?

7 червня 2025 року на ютуб-каналі Раміни Есхакзай вийшло відео, у якому блогерки Олена Мандзюк та Анна Алхім уперше публічно зустрілися, щоб обговорити свій затяжний конфлікт.

За словами Олени, ідея такого "круглого столу" належала журналістці: вона запропонувала жінкам поставити крапку у сварці саме в публічному форматі. Попри сумніви, Мандзюк погодилася, і зрештою відео вийшло в мережу.

Станом на 15 серпня ролик уже набрав понад 808 тисяч переглядів.

До теми Зустріч двох різних світів: як завершився скандал між Мандзюк й Алхім та що кажуть у мережі