Бывшему мужу Кэти Перри Расселу Бренду вынесли приговор: его отправили в тюрьму просто из зала суда

Британский комик и актер Рассел Брэнд был приговорен к 10 годам лишения свободы за сексуальное насилие. Судья отказал звезде в залоге и отправил его отбывать наказание прямо из зала судебного заседания.

Присяжные признали 51-летнего Бренда виновным в одном эпизоде изнасилования и трех случаях сексуального насилия. В то же время по двум другим пунктам обвинения в изнасиловании и одной попытке непристойного нападения его признали невиновным. Об этом сообщает Variety.

Судья категорически отказался отпустить осужденного под залог, поэтому прямо из зала суда его отправили под стражу. Когда Бренда выводили конвоиры, он не проявил бурных эмоций во время зачитывания вердикта, однако обратился к своим защитникам.

Я в порядке, я держусь,

– прошептал Рассел Брэнд своим адвокатам и показал поднятый вверх большой палец.



Журналисты пытаются сфотографировать Рассела Бренда у здания суда / Фото Getty Images

Жена актера Лора Галлахер не смогла сдержать эмоций и в спешке выбежала из зала суда, только что ее мужа отправили в камеру предварительного заключения.

Артисту грозило гораздо более суровое наказание – от 19 лет до пожизненного заключения по статье об изнасиловании. Однако окончательный приговор – десятилетний срок, что является максимальным наказанием по статье о сексуальном насилии.

Что известно о скандале вокруг Рассела Бренда

Обвинения охватывали период с 1999 по 2009 год, когда юморист находился на пике карьеры и активно снимался на телевидении. Одна из потерпевших заявляла о нападении в офисе телеканала MTV в Великобритании.

Правоохранительные органы лондонской полиции подтвердили, что расследование не прекращается, поскольку в настоящее время проверяются новые заявления о домогательствах со стороны еще двух женщин.

Лондонский суд присяжных признал артиста виновным 5 ноября после длительных слушаний показаний пострадавших женщин, которые годами молчали из-за страха потерять работу в медиаиндустрии.