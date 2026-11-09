Ексчоловіку Кеті Перрі Расселу Бренду оголосили вирок: відправили до вʼязниці просто з зали суду

Присяжні визнали 51-річного Бренда винним в одному епізоді зґвалтування та трьох випадках сексуального насильства. Водночас за двома іншими пунктами звинувачень у зґвалтуванні та одній спробі непристойного нападу його визнали невинуватим. Про це повідомляє Variety.

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Суддя категорично відмовився відпустити засудженого під заставу, тому прямо із зали суду його відправили під варту. Коли Бренда виводили конвоїри, він не виявив бурхливих емоцій під час зачитування вердикту, проте звернувся до своїх захисників.

Я в порядку, я тримаюся– прошепотів Рассел Бренд своїм адвокатам і показав піднятий догори великий палець.



Журналісти намагаються сфотографувати Рассела Бренда біля будівлі суду / Фото Getty Images

Дружина актора Лора Галлахер не змогла стримати почуттів і поспіхом вибігла із судової зали, щойно її чоловіка відправили до камери попереднього ув'язнення.

Артисту загрожувало значно суворіше покарання – від 19 років до довічного ув'язнення за статтею про зґвалтування. Проте остаточний вердикт – десятирічний термін, що є максимальним для статті про сексуальне насильство.

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Що відомо про скандал навколо Рассела Бренда

Звинувачення охоплювали період з 1999 по 2009 рік, коли гуморист перебував на піку кар'єри і активно знімався на телебаченні. Одна з потерпілих заявляла про напад в офісі телеканалу MTV у Великій Британії.

Правоохоронці лондонської поліції підтвердили, що розслідування не припиняється, адже наразі перевіряються нові заяви про домагання з боку ще двох жінок.

Лондонський суд присяжних визнав артиста винним 5 листопада після тривалих слухань свідчень постраждалих жінок, які роками мовчали через страх втратити роботу в медіаіндустрії.