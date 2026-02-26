От идеальной пары до скандального разрыва: 3 самых громких развода украинских звезд

Когда у звезд рушатся отношения, это почти всегда становится темой номер один для обсуждения в сети. Публика внимательно следит за каждой деталью, а любые заявления бывших партнеров мгновенно разлетаются в СМИ. На днях широкий резонанс вызвал публичный конфликт между бывшей и нынешней женами телеведущего Владимира Остапчука.

Впрочем, это не единичный случай в украинском шоубизнесе, когда разрыв отношений перерастает в громкий скандал. Почему именно развод Владимира Остапчука и нотариуса Кристины Горняк получил такую огласку, а также какие еще звездные расставания сопровождались публичными конфликтами – смотрите далее в материале 24 Канала.

Напряжение между бывшей и нынешней женами Владимира Остапчука снова дало о себе знать после того, как дом шоумена пострадал в результате массированного ракетного обстрела россиян. Недвижимость телеведущий приобрел в браке с Горняк и в течение нескольких лет не мог его поделить. В марте 2025 года Владимир и Кристина смогли достичь компромисса, решив продать дом, а средства от продажи поделить пополам. Однако уже в конце 2025 года Екатерина Остапчук сообщила, что продажа коттеджа осложняется из-за позиции бывшей жены шоумена. По ее словам, Горняк установила слишком высокую цену и отказывалась идти на уступки.

На фоне имущественного спора Кристина сделала ряд резонансных заявлений относительно их отношений с телеведущим. Женщина в инстаграме отметила, что в течение трех лет терпела эмоциональные издевательства. Она утверждает, что во время брака испытывала эмоциональное давление. В состоянии алкогольного опьянения муж якобы мог ее оскорблять, бить по стенам, бросать вещи и выгонять из дома. Также она намекнула на измены, которые, по ее словам, решила в свое время простить.

И это сейчас не о новой жене, которая появилась, еще когда мы были в браке. В одной из манипуляций случайно показалась переписка с женщиной, с которой изменял еще в первом браке, чтобы вызвать у меня ревность. А оказалось и в нашем браке там было много романтического,

– написала Горняк.

Кристина Горняк и Владимир Остапчук / Фото из их соцсетей

Екатерина Полтавская стала на защиту мужа. Она уверяет, что Владимир не изменял, не применял физического насилия и полностью обеспечивал свою бывшую семью. Все обвинения Кристины, по ее словам, является клеветой и попыткой испортить его репутацию. Кроме этого, Екатерина опровергла предположение, что их отношения начались еще до развода Остапчука и Горняк. Она заявила, что в июле 2022 года именно Кристина инициировала разрыв, в сентябре пара подала заявление на развод, а уже потом между ней и Остапчуком завязались отношения.

Для контекста! Владимир Остапчук был трижды женат. Кристина Горняк – его вторая жена, с которой они обручились в октябре 2020 года, а Екатерина Полтавская – третья жена шоумена.

Добавим, что и первый брак Владимира Остапчука завершился со скандалом. В 2007 года ведущий женился на Елене Войченко. У супругов есть двое детей – дочь Эмилия и сын Эван-Александр. Пара была вместе более 10 лет, но в 2020 году стало известно об их разводе.

Причиной разрыва, по словам Войченко, стали измены со стороны мужа. Об этом она рассказывала в программе "Зірковий шлях" на канале "Украина". Елена отмечала, что на тот момент Остапчук не был готов к семейной жизни. Она также заявляла, что среди женщин, с которыми муж ей изменял, якобы была и Кристина Горняк – впоследствии вторая жена Владимира.

Елена Войченко считает, что Владимир Остапчук мог изменять ей с Кристиной Горняк / Скриншоты из инстаграма

Однако Кристина эти обвинения отвергала. После этого бывшие супруги еще не раз делали громкие заявления друг о друге в интервью и соцсетях. Также были публичные ссоры между Еленой Войченко и Кристиной Горняк. В конце концов в 2023 году Володимр отметил, что их отношения с первой бывшей женой наладились и он общается с их детьми.

Я наделал много глупостей. Есть вещи, которые не следовало говорить или делать, никогда и никому. Мне за них обидно и стыдно, но это был я. Поэтому ответственность за них несу я сам полностью и еще долго буду нести,

– написал он в инстаграм-сторис и поблагодарил бывшую жену за воспитание их общих детей.

Владимир Остапчук высказался о бывшей жене / Скриншот из инстаграм-сторис

Владимир Остапчук высказался об отношениях с бывшей женой и детях / Скриншот из инстаграм-сторис

Как известно, Елена с сыном и дочерью сейчас живут за границей.

Какие еще разводы украинских звезд стали скандальными?

В прошлом году весь интернет обсуждал разрыв звезды "Лиги смеха" и военного Виктора Розового и модели и блогера Ольги Мерзликиной. Пара поженилась в марте 2024 года, а уже в мае 2025 стало известно об их разводе. Сначала Виктор и Ольга воздерживались от публичных комментариев о причинах развода, но в августе Розовый неожиданно дал большое интервью Рамине Эсхакзай, где рассказал, что его не устраивали интимные отношения с женой и вообще он якобы ее не любил. Также мужчина заявил, что трижды изменял избраннице. Впервые это произошло в 2019 году и дважды уже во время полномасштабного вторжения. "Это очень не мой человек. Я не хотел с ней быть. Я не жалею ни об одной измене. Я изменял только одному человеку, потому что, по моему мнению, она этого заслуживала, как бы это трагично не звучало", – заявил Розовый. О первой измене юморист рассказал сам, а еще о двух Мерзликина узнала, увидев в его телефоне фото с другими женщинами. После резонансного интервью Виктора, Ольга пошла на откровенный разговор с Машей Ефросининой, где рассказала свою версию об отношениях с бывшим мужем.

Виктор Розовый и Ольга Мерзликина / Фото из их инстаграма

В свое время огласку также получил разрыв блогеров Саши Бо и Игоря Пустовита. После разрыва Александра в интервью Маше Ефросининой заявила, что находилась в абьюзивных отношениях. По ее словам, муж часто ее обесценивал, оскорблял и психологически давил. Она также заявляла о шантаже со стороны мужа, называя его "своим самым большим хейтером". Блогерша говорила, что семь раз пыталась уйти из семьи, но каждый раз возвращалась. Только с восьмой попытки супруги приняли окончательное решение развестись. Впоследствии Игорь Пустовит также публично прокомментировал ситуацию и озвучил собственную версию событий в интервью Славе Демину на ютуб-канале "Радио Люкс". Мужчина заявил, что и сам неоднократно сталкивался с оскорблениями от жены. Как рассказывал Игорь, Саша часто срывалась, кричала, не оставалась дома сама с детьми, потому что не могла якобы контролировать собственные эмоции.

Саша Бо и Игорь Пустовит с двумя сыновьями / Фото с инстаграм-страницы блогера