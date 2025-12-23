Мишу Кацурина захейтили за рецепт салата себестоимостью 1500 гривен

Ресторатор Миша Кацурин опубликовал в своем блоге рецепт салата, который можно подать гостям. И все бы ничего, если бы не дорогие ингредиенты, которые предложил повар.

Люди возмутились, что в такое сложное время далеко не каждый себе может позволить приготовить такой салат. Более того, кто-то даже и никогда не стоил таких продуктов, которые нужно добавить по рецепту, передает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Кацурина.

Кулинар предложил приготовить салат с довольно дорогими ингридиентами:

Мясо краба;

красная икра;

креветки.

Также надо добавить вареные яйца, лук шалот, зеленый лук, огурцы, лимон, майонез и кукурузу.

Миша Кацурин готовит праздничный салат: смотрите видео онлайн

В комментариях Кацурин написал, что это "очень лакшери, но вкусно триндец".

Если есть задача повымахиваться перед домашними на праздники – это оно,

– подчеркнул ресторатор.

Он также добавил, что себестоимость блюда вышла 1500 грн за килограмм. И отметил, что обычный крабовый салат – это тоже хорошее решение.

Под заметкой многие поблагодарили за рецепт, однако многие откровенно удивлены таким набором продуктов. Подписчики отмечают, что это очень дорогое блюдо и не понятно на кого оно рассчитано.

"А шо не с черной икрой рецепт? Она же у каждого украинца дома тоннами вместе со свежими крабами".

"Миша, очень вас люблю и уважаю, но это видео с первых секунд вызвало возмущение. Столица конечно может себе позволить такой салат, но ваша аудитория не только оттуда".

"Было бы классно увидеть более народные рецепты".

"Пока млеет только мой кошелек".

"Лучше эти деньги на ВСУ задонатить".

Украинцы возмущены дорогим рецептом салата Кацурина / Скриншоты из инстаграма

Напомним, что летом в ресторане "Китайский привет", который принадлежит Мише Кацурину, массово отравились люди. Главное управление Госпродпотребслужбы во Львовской области сообщило, что заведение оштрафовали на 48 тысяч гривен.

Что известно об отравлении в ресторане "Китайский привет"?

В ресторане "Китайский привет" отравились 119 человек, вероятной причиной стала сальмонелла в яичном креме сингапурского чизкейка.

Кроме того, специалисты Госпродпотребслужбы нашли серьезные нарушения санитарных норм в ресторане во Львове:

инвентарь из разных кухонь мыли в одном помещении; сыпучие продукты хранили в коридоре подвала; не было четких журналов контроля температуры; уборочный инвентарь не маркирован; только 7 из 23 работников имели действующие медкнижки.