23 декабря, 12:28
Мишу Кацурина захейтили за рецепт салата себестоимостью 1500 гривен

Марта Гнат
Основні тези
  • Мишу Кацурина критикуют за рецепт салата с составляющими стоимостью 1500 грн, включая мясо краба, красную икру и креветки.
  • Ранее в ресторане "Китайский привет" отравились 119 человек из-за сальмонеллы в яичном креме, после чего ресторан оштрафовали, а Кацурин принял меры по улучшению пищевой безопасности.

Ресторатор Миша Кацурин опубликовал в своем блоге рецепт салата, который можно подать гостям. И все бы ничего, если бы не дорогие ингредиенты, которые предложил повар.

Люди возмутились, что в такое сложное время далеко не каждый себе может позволить приготовить такой салат. Более того, кто-то даже и никогда не стоил таких продуктов, которые нужно добавить по рецепту, передает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Кацурина.

Кулинар предложил приготовить салат с довольно дорогими ингридиентами:

  • Мясо краба;
  • красная икра;
  • креветки.

Также надо добавить вареные яйца, лук шалот, зеленый лук, огурцы, лимон, майонез и кукурузу.

Миша Кацурин готовит праздничный салат: смотрите видео онлайн

В комментариях Кацурин написал, что это "очень лакшери, но вкусно триндец".

Если есть задача повымахиваться перед домашними на праздники – это оно, 
– подчеркнул ресторатор.

Он также добавил, что себестоимость блюда вышла 1500 грн за килограмм. И отметил, что обычный крабовый салат – это тоже хорошее решение.

Под заметкой многие поблагодарили за рецепт, однако многие откровенно удивлены таким набором продуктов. Подписчики отмечают, что это очень дорогое блюдо и не понятно на кого оно рассчитано.

  • "А шо не с черной икрой рецепт? Она же у каждого украинца дома тоннами вместе со свежими крабами".
  • "Миша, очень вас люблю и уважаю, но это видео с первых секунд вызвало возмущение. Столица конечно может себе позволить такой салат, но ваша аудитория не только оттуда".
  • "Было бы классно увидеть более народные рецепты".
  • "Пока млеет только мой кошелек".
  • "Лучше эти деньги на ВСУ задонатить".

Украинцы возмущены дорогим рецептом салата Кацурина / Скриншоты из инстаграма

Напомним, что летом в ресторане "Китайский привет", который принадлежит Мише Кацурину, массово отравились люди. Главное управление Госпродпотребслужбы во Львовской области сообщило, что заведение оштрафовали на 48 тысяч гривен.

Что известно об отравлении в ресторане "Китайский привет"?

  • В ресторане "Китайский привет" отравились 119 человек, вероятной причиной стала сальмонелла в яичном креме сингапурского чизкейка.
  • Кроме того, специалисты Госпродпотребслужбы нашли серьезные нарушения санитарных норм в ресторане во Львове:
  1. инвентарь из разных кухонь мыли в одном помещении;
  2. сыпучие продукты хранили в коридоре подвала;
  3. не было четких журналов контроля температуры;
  4. уборочный инвентарь не маркирован;
  5. только 7 из 23 работников имели действующие медкнижки.
  • Кацурин признал ошибки, сменил поставщика яиц и внедрил новую систему пищевой безопасности, убрав чизкейк из меню.