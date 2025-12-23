Мишу Кацурина захейтили за рецепт салата себестоимостью 1500 гривен
- Мишу Кацурина критикуют за рецепт салата с составляющими стоимостью 1500 грн, включая мясо краба, красную икру и креветки.
- Ранее в ресторане "Китайский привет" отравились 119 человек из-за сальмонеллы в яичном креме, после чего ресторан оштрафовали, а Кацурин принял меры по улучшению пищевой безопасности.
Ресторатор Миша Кацурин опубликовал в своем блоге рецепт салата, который можно подать гостям. И все бы ничего, если бы не дорогие ингредиенты, которые предложил повар.
Люди возмутились, что в такое сложное время далеко не каждый себе может позволить приготовить такой салат. Более того, кто-то даже и никогда не стоил таких продуктов, которые нужно добавить по рецепту, передает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Кацурина.
Кулинар предложил приготовить салат с довольно дорогими ингридиентами:
- Мясо краба;
- красная икра;
- креветки.
Также надо добавить вареные яйца, лук шалот, зеленый лук, огурцы, лимон, майонез и кукурузу.
Миша Кацурин готовит праздничный салат: смотрите видео онлайн
В комментариях Кацурин написал, что это "очень лакшери, но вкусно триндец".
Если есть задача повымахиваться перед домашними на праздники – это оно,
– подчеркнул ресторатор.
Он также добавил, что себестоимость блюда вышла 1500 грн за килограмм. И отметил, что обычный крабовый салат – это тоже хорошее решение.
Под заметкой многие поблагодарили за рецепт, однако многие откровенно удивлены таким набором продуктов. Подписчики отмечают, что это очень дорогое блюдо и не понятно на кого оно рассчитано.
- "А шо не с черной икрой рецепт? Она же у каждого украинца дома тоннами вместе со свежими крабами".
- "Миша, очень вас люблю и уважаю, но это видео с первых секунд вызвало возмущение. Столица конечно может себе позволить такой салат, но ваша аудитория не только оттуда".
- "Было бы классно увидеть более народные рецепты".
- "Пока млеет только мой кошелек".
- "Лучше эти деньги на ВСУ задонатить".
Украинцы возмущены дорогим рецептом салата Кацурина / Скриншоты из инстаграма
Напомним, что летом в ресторане "Китайский привет", который принадлежит Мише Кацурину, массово отравились люди. Главное управление Госпродпотребслужбы во Львовской области сообщило, что заведение оштрафовали на 48 тысяч гривен.
Что известно об отравлении в ресторане "Китайский привет"?
- В ресторане "Китайский привет" отравились 119 человек, вероятной причиной стала сальмонелла в яичном креме сингапурского чизкейка.
- Кроме того, специалисты Госпродпотребслужбы нашли серьезные нарушения санитарных норм в ресторане во Львове:
- инвентарь из разных кухонь мыли в одном помещении;
- сыпучие продукты хранили в коридоре подвала;
- не было четких журналов контроля температуры;
- уборочный инвентарь не маркирован;
- только 7 из 23 работников имели действующие медкнижки.
- Кацурин признал ошибки, сменил поставщика яиц и внедрил новую систему пищевой безопасности, убрав чизкейк из меню.