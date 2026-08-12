Рианна расстрогала редкими фотографиями со всеми тремя детьми и привела их в особое место

Американская певица и бизнесвумен Рианна приехала на свою родину, Барбадос, вместе с тремя детьми.

В инстаграме артистка поделилась семейными снимками из поездки, а также рассказала об одном особенном месте, куда она отвела детей.

Звезда побывала на Rihanna Drive – улице, которую в 2017 году назвали в ее честь после переименования Westbury New Road. Именно в этом районе Рианна провела детство и юность, а теперь вернулась сюда уже вместе со своими детьми: четырехлетним RZA, трехлетним Райотом и младшей дочерью Роки Айриш.

На фото артистка позирует у таблички с названием улицы. Для прогулки по родным местам Рианна выбрала длинное черное платье с высоким разрезом, а дети были одеты в удобную повседневную одежду.

Своими эмоциями от возвращения на родину певица поделилась в подписи к публикации.

В одну минуту я чувствую себя той девушкой из Вестбери, а в следующую – привожу своих детей на Rihanna Drive. Интересно, как устроена жизнь! А слава всегда будет принадлежать Творцу,

– написала Рианна.

Напомним, что Рианна воспитывает троих детей вместе со своим возлюбленным, рэпером A$AP Rocky. В сентябре 2025 года пара в третий раз стала родителями – у них родилась дочь Роки Айриш.