В образах от Dior: Рианна с 7-месячной дочкой украсили обложку известного журнала
- Рианна появилась на обложке W Magazine вместе с 7-месячной дочкой Роки в роскошном образе от Dior Haute Couture.
- Роки на фото одета в подгузник и головной убор, специально созданный для нее, и внимательно смотрит в камеру.
Барбадосская певица Рианна появилась на обложке W Magazine вместе с 7-месячной дочерью Роки. Обладательница премии Грэмми предстала в роскошном образе
Об этом сообщает W Magazine.
Рианна выбрала элегантное черное пальто и эффектную фиолетовую шляпу необычной формы от Dior Haute Couture и колготки Falke. Образ дополнял белый пушистый воротник. На шею певица надела ожерелье от Cartier.
На фотографии Рианна держит семимесячную дочь Роки, которую родила от американского рэпера A$AP Rocky. Девочка внимательно смотрит в камеру и засунула пальцы в рот.
Роки одета в подгузник и головной убор от Dior Haute Couture, которые дизайнер и креативный директор французского модного дома Джонатан Андерсон создал специально для нее.
Девушки с обложки! Маленькая Роки была очень серьезной на своей первой обложке! Пришла на съемочную площадку и заткнула маму!,
– говорится в заметке W Magazine в инстаграме.
Что известно об отношениях Рианны и A$AP Rocky?
Как пишет People, Рианны и A$AP Rocky были близкими друзьями почти десять лет. Затем между знаменитостями завязались романтические отношения.
В ноябре 2020 года инсайдер подтвердил, что артисты встречаются. В мае 2022 года стало известно, что они впервые стали родителями. Рианна родила сына Риза.
В августе 2023 года источники подтвердили, что у Рианны и A$AP Rocky родился второй сын, которого они назвали Райот.
В мае 2025 года певица объявила о третьей беременности. Она появилась на красной дорожке Met Gala с округлым животиком. В сентябре родилась Роки.