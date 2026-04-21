В образах от Dior: Рианна с 7-месячной дочкой украсили обложку известного журнала

Барбадосская певица Рианна появилась на обложке W Magazine вместе с 7-месячной дочерью Роки. Обладательница премии Грэмми предстала в роскошном образе

Об этом сообщает W Magazine.

Рианна выбрала элегантное черное пальто и эффектную фиолетовую шляпу необычной формы от Dior Haute Couture и колготки Falke. Образ дополнял белый пушистый воротник. На шею певица надела ожерелье от Cartier.

На фотографии Рианна держит семимесячную дочь Роки, которую родила от американского рэпера A$AP Rocky. Девочка внимательно смотрит в камеру и засунула пальцы в рот.

Роки одета в подгузник и головной убор от Dior Haute Couture, которые дизайнер и креативный директор французского модного дома Джонатан Андерсон создал специально для нее.

Девушки с обложки! Маленькая Роки была очень серьезной на своей первой обложке! Пришла на съемочную площадку и заткнула маму!,

– говорится в заметке W Magazine в инстаграме.

