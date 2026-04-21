Про це повідомляє W Magazine.

Ріанна обрала елегантне чорне пальто та ефектний фіолетовий капелюх незвичної форми від Dior Haute Couture і колготки Falke. Образ доповнював білий пухнастий комір. На шию співачка одягла намисто від Cartier.

На світлині Ріанна тримає семимісячну доньку Рокі, яку народила від американського репера A$AP Rocky. Дівчинка уважно дивиться в камеру й запхала пальці до рота.

Рокі одягнена у підгузок та головний убір від Dior Haute Couture, які дизайнер та креативний директор французького модного дому Джонатан Андерсон створив спеціально для неї.

Дівчата з обкладинки! Маленька Рокі була дуже серйозною на своїй першій обкладинці! Прийшла на знімальний майданчик і заткнула маму!,
– йдеться у дописі W Magazine в інстаграмі.

Що відомо про стосунки Ріанни та A$AP Rocky?

  • Як пише People, Ріанни та A$AP Rocky були близькими друзями майже десять років. Потім між знаменитостями зав'язалися романтичні стосунки.

  • У листопаді 2020 року інсайдер підтвердив, що артисти зустрічаються. У травні 2022 року стало відомо, що вони вперше стали батьками. Ріанна народила сина Різа.

  • У серпні 2023 року джерела підтвердили, що в Ріанни та A$AP Rocky народився другий син, якого вони назвали Райот.

  • У травні 2025 року співачка оголосила про третю вагітність. Вона з'явилась на червоній доріжці Met Gala з округлим животиком. У вересні народилась Рокі.