Про це повідомляє W Magazine.
Не пропустіть Рятуватиме життя на фронті: Дуа Ліпа допомогла придбати пікап для українських медиків
Ріанна обрала елегантне чорне пальто та ефектний фіолетовий капелюх незвичної форми від Dior Haute Couture і колготки Falke. Образ доповнював білий пухнастий комір. На шию співачка одягла намисто від Cartier.
На світлині Ріанна тримає семимісячну доньку Рокі, яку народила від американського репера A$AP Rocky. Дівчинка уважно дивиться в камеру й запхала пальці до рота.
Рокі одягнена у підгузок та головний убір від Dior Haute Couture, які дизайнер та креативний директор французького модного дому Джонатан Андерсон створив спеціально для неї.
Дівчата з обкладинки! Маленька Рокі була дуже серйозною на своїй першій обкладинці! Прийшла на знімальний майданчик і заткнула маму!,
– йдеться у дописі W Magazine в інстаграмі.
Що відомо про стосунки Ріанни та A$AP Rocky?
Як пише People, Ріанни та A$AP Rocky були близькими друзями майже десять років. Потім між знаменитостями зав'язалися романтичні стосунки.
У листопаді 2020 року інсайдер підтвердив, що артисти зустрічаються. У травні 2022 року стало відомо, що вони вперше стали батьками. Ріанна народила сина Різа.
У серпні 2023 року джерела підтвердили, що в Ріанни та A$AP Rocky народився другий син, якого вони назвали Райот.
У травні 2025 року співачка оголосила про третю вагітність. Вона з'явилась на червоній доріжці Met Gala з округлим животиком. У вересні народилась Рокі.