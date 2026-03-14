Шлю вам пожелания мира и спокойствия, – Роберт Де Ниро обратился к украинцам
Американский актер Роберт Де Ниро в очередной раз поддержал Украину в борьбе с российской агрессией. Двукратный лауреат премий Оскар и "Золотой глобус" обратился к украинцам.
Видеообращение Де Ниро опубликовали на инстаграм-странице Ukraine WOW. В начале ролика актер сказал "привет" на украинском языке.
Добрые люди из Соединенных Штатов поддерживают вас в вашей борьбе против аморальной российской агрессии. Держитесь. От моей семьи и моих сограждан-американцев я шлю вам любовь и пожелания мира и спокойствия. Слава Украине!,
– сказал Роберт Де Ниро.
Напомним, голливудский актер поддерживает Украину с начала российского полномасштабного вторжения. Недавно, в канун Нового года, Роберт Де Ниро также обратился к украинцам.
В этот праздничный сезон мы с моей семьей желаем вам благополучия, радости, безопасности, свободы и мира. С любовью. Слава Украине!,
– сказал он.
Что известно о Роберте Де Ниро?
Роберт Де Ниро родился 17 августа 1943 года в Нью-Йорке в семье художников. Он впервые вышел на сцену в 10-летнем возрасте, сыграв Трусливого Льва в пьесе "Волшебник из страны ОЗ".
Однако окончательно стать актером Роберт решил после школы. В 1960 году начал выступать на Бродвее, а через пять лет дебютировал в кино в фильме "Три комнаты на Манхэттене".
Впоследствии Де Ниро сыграл главную роль в ленте "Злые улицы", которая принесла ему успех. После этого актер воплотил молодого Вито Корлеоне во второй части "Крестного отца".
Он также известен по фильмам "Таксист", "Однажды в Америке", "Славные парни", "Starперцы", "Дедушка легкого поведения", "Джокер", "Убийцы цветочной луны" и другими.