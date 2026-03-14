Шлю вам пожелания мира и спокойствия, – Роберт Де Ниро обратился к украинцам

Американский актер Роберт Де Ниро в очередной раз поддержал Украину в борьбе с российской агрессией. Двукратный лауреат премий Оскар и "Золотой глобус" обратился к украинцам.

Видеообращение Де Ниро опубликовали на инстаграм-странице Ukraine WOW. В начале ролика актер сказал "привет" на украинском языке.

Добрые люди из Соединенных Штатов поддерживают вас в вашей борьбе против аморальной российской агрессии. Держитесь. От моей семьи и моих сограждан-американцев я шлю вам любовь и пожелания мира и спокойствия. Слава Украине!,

– сказал Роберт Де Ниро.

Напомним, голливудский актер поддерживает Украину с начала российского полномасштабного вторжения. Недавно, в канун Нового года, Роберт Де Ниро также обратился к украинцам.

В этот праздничный сезон мы с моей семьей желаем вам благополучия, радости, безопасности, свободы и мира. С любовью. Слава Украине!,

– сказал он.

