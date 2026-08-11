Гуманоидный робот на Люкс ФМ: первые кадры с новым "коллегой" появились в сети

Месяцы анонсов и споров о роботе на Люкс ФМ наконец-то получили продолжение – в сети появились первые кадры с гуманоидом, который уже осваивается в редакции.

Первыми фотографиями и видео с новым "коллегой" поделился ведущий Анатолий Анатолич. На кадрах робот-гуманоид невероятно уверенно чувствует себя в офисе Люкс ФМ и знакомится с рабочей атмосферой. Технологический сотрудник уже взаимодействует с командой, шутит, осваивает новые навыки и даже успевает подкалывать коллег.

Еще весной этого года Люкс ФМ заявил о намерении стать первой украинской радиостанцией, которая пригласит в свою команду настоящего робота-гуманоида. Тогда эта новость вызвала оживленную дискуссию в сети: одни с восторгом ждали технологическую новинку, другие отнеслись к идее скептически, а часть аудитории и вовсе восприняла заявление как шутку. Теперь, когда первые кадры с роботом уже попали в сеть, стало ясно – проект вышел за рамки анонса, и гуманоид действительно присоединился к команде.

Робот-гуманоид в офисе Люкс ФМ / Скриншот из инстаграма Анатолия Анатолича

Робот стал сотрудником радио Люкс ФМ / Скриншот из инстаграма Анатолия Анатолича

По словам продюсера Люкс ФМ Евгения Фешака, появление робота в редакции – это гораздо больше, чем просто пиар-ход.

Мы на Люкс ФМ любим быть на ФМ-волне! Робот в команде – это не просто развлечение или дешевый хайп! Это настоящий герой эпохи, который будет жить в эфире, в соцсетях и в воображении наших слушателей! Он не только будет говорить – он будет взаимодействовать, проявлять креативность и создавать атмосферу вместе с нами,

– рассказал Евгений Фешак.

Ранее о причинах появления гуманоида в команде рассказывал и генеральный директор медиахолдинга Роман Андрейко. По его словам, идея возникла из желания первыми в Украине объединить технологии и развлекательный контент.

В СМИ роботы фактически еще не появлялись. Мы решили, что уже пора! Кто-то же должен сделать это первым, – отметил Андрейко.

В то же время руководитель холдинга подчеркнул, что гуманоид не призван вытеснять людей из команды – речь идет скорее о дополнении уже имеющегося состава сотрудников: "Мы не берем гуманоида вместо людей – это эффектное дополнение к уже существующей команде", – подчеркнул Роман Андрейко.

Что будет делать робот?

По замыслу Люкс ФМ, робот станет полноценным участником медиапроектов холдинга. Ему отведено сразу несколько ролей: участие в прямых эфирах вместе с ведущими, создание развлекательного контента для социальных сетей, привлечение к рекламным интеграциям, а также ведение собственного YouTube-шоу.

Отдельно команда Люкс ФМ озвучивает амбициозную цель – превратить гуманоида в первого в Украине робота-инфлюенсера, то есть персонажа, который сможет самостоятельно формировать аудиторию в соцсетях и взаимодействовать с ней на уровне медийной личности.

Появление робота-гуманоида в украинском медиапространстве – явление беспрецедентное: подобных примеров на отечественном радио или телевидении до сих пор не было. Люкс ФМ фактически тестирует новую модель контента, в которой искусственный интеллект и живая команда работают в тандеме, а не конкурируют между собой. Судя по опубликованным кадрам, главная интрига уже не в том, появится ли робот в команде Люкс ФМ, а в том, когда именно он впервые выйдет в прямой эфир.