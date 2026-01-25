Известный продюсер уехал из Украины: как ему это удалось
- Украинский продюсер Morphom вспомнил, как 24 февраля 2022 года уехал из Украины, не успев даже распаковать чемоданы после возвращения из Ивано-Франковска.
- Сейчас он не думает о возвращении в Украину, сосредотачиваясь на семье.
Украинский продюсер и автор песен Роман Черенов, более известный как Morphom, вспомнил 24 февраля 2022 года, когда началось полномасштабное вторжение. Он также рассказал, как уехал из Украины.
Подробностями Morphom поделился в интервью OBOZ.UA. Он вспомнил, что в ночь на 24 февраля 2022 года вернулся в Киев из Ивано-Франковска, куда ездил на сонграйт-сессию.
Заправили машину, только зашли в помещение, не успели даже прилечь, как все началось. Не думая, схватили детей, неразобранные чемоданы, которые стояли на пороге, прыгнули в авто и поехали к границе,
– рассказал Роман Черенов.
Для справки! Сонграйт-сессия – это творческая встреча музыкантов, авторов песен, композиторов, продюсеров, которые собираются для работы над новой песней.
Черенов отметил, что смог без проблем пересечь границу, ведь тогда в Украине еще не была объявлена мобилизация. Семья задержалась в Польше на несколько лет, а не на "неделю-две", как планировала.
За тот период я очень полюбил Польшу, поляков, мы имеем там друзей, но мне вспомнилась давняя мечта до войны – пожить в разных странах. Мы поняли, что если не примем это решение сейчас, со временем будет труднее. И если есть такая идея, стоит попробовать, потому что сила воли – такая штука: она не накапливается, а расходится,
– поделился продюсер.
Роман, его жена и дети побывали в нескольких европейских странах, которые им были интересны: Германии, Нидерландах, Испании и Италии. Пока не удалось попасть только в Португалию.
Продюсер также признался, что старается не думать о возвращении в Украину, "потому что тогда приходится придумывать аргументы и оправдывать себя".
Есть ситуации, на которые я не могу влиять, поэтому нет смысла наращивать стресс. Сейчас мой приоритет – это семья. Я сосредотачиваюсь на том, за что несу ответственность, поэтому избегаю лишних "ковыряний" в себе относительно возвращения или невозврата,
– добавил он.
Кто такой Роман Черенов?
Роман Черенов родился в городе Ковель Волынской области в семье военнослужащих. В 5 лет дедушка подарил ему балалайку, которая стала первым музыкальным инструментом парня.
Учился в Ковельском машиностроительном техникуме, где познакомился с будущей женой – дизайнером Татьяной Рыбицкой. Впоследствии он переехал в Киев.
Проект Morphom Черенов создал осенью 2014 года. Продюсер сотрудничал со многими украинскими артистами, в частности с Джамалой, Jerry Heil, Олей Поляковой, Натальей Могилевской, Pianoboy, группой Quest Pistols, Златой Огневич, Мариной Круть, Владимиром Дантесом и другими.