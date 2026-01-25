Известный продюсер уехал из Украины: как ему это удалось

Украинский продюсер и автор песен Роман Черенов, более известный как Morphom, вспомнил 24 февраля 2022 года, когда началось полномасштабное вторжение. Он также рассказал, как уехал из Украины.

Подробностями Morphom поделился в интервью OBOZ.UA. Он вспомнил, что в ночь на 24 февраля 2022 года вернулся в Киев из Ивано-Франковска, куда ездил на сонграйт-сессию.

Заправили машину, только зашли в помещение, не успели даже прилечь, как все началось. Не думая, схватили детей, неразобранные чемоданы, которые стояли на пороге, прыгнули в авто и поехали к границе,

– рассказал Роман Черенов.

Для справки! Сонграйт-сессия – это творческая встреча музыкантов, авторов песен, композиторов, продюсеров, которые собираются для работы над новой песней.

Черенов отметил, что смог без проблем пересечь границу, ведь тогда в Украине еще не была объявлена мобилизация. Семья задержалась в Польше на несколько лет, а не на "неделю-две", как планировала.

За тот период я очень полюбил Польшу, поляков, мы имеем там друзей, но мне вспомнилась давняя мечта до войны – пожить в разных странах. Мы поняли, что если не примем это решение сейчас, со временем будет труднее. И если есть такая идея, стоит попробовать, потому что сила воли – такая штука: она не накапливается, а расходится,

– поделился продюсер.

Роман, его жена и дети побывали в нескольких европейских странах, которые им были интересны: Германии, Нидерландах, Испании и Италии. Пока не удалось попасть только в Португалию.

Продюсер также признался, что старается не думать о возвращении в Украину, "потому что тогда приходится придумывать аргументы и оправдывать себя".

Есть ситуации, на которые я не могу влиять, поэтому нет смысла наращивать стресс. Сейчас мой приоритет – это семья. Я сосредотачиваюсь на том, за что несу ответственность, поэтому избегаю лишних "ковыряний" в себе относительно возвращения или невозврата,

– добавил он.

Кто такой Роман Черенов?