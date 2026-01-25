Подробицями Morphom поділився в інтерв'ю OBOZ.UA. Він пригадав, що в ніч на 24 лютого 2022 року повернувся до Києва з Івано-Франківська, куди їздив на сонграйт-сесію.

Заправили машину, тільки зайшли в помешкання, не встигли навіть прилягти, як усе почалося. Не думаючи, схопили дітей, нерозібрані валізи, які стояли на порозі, стрибнули в авто і поїхали до кордону,

– розповів Роман Черенов.

Для довідки! Сонграйт-сесія – це творча зустріч музикантів, авторів пісень, композиторів, продюсерів, які збираються для роботи над новою піснею.

Черенов зазначив, що зміг без проблем перетнути кордон, адже тоді в Україні ще не була оголошена мобілізація. Сім'я затрималась у Польщі на кілька років, а не на "тиждень-два", як планувала.

За той період я дуже полюбив Польщу, поляків, ми маємо там друзів, але мені пригадалася давня мрія до війни – пожити в різних країнах. Ми зрозуміли, що якщо не приймемо це рішення зараз, з часом буде важче. І якщо є така ідея, варто спробувати, бо сила волі – така штука: вона не накопичується, а розходиться,

– поділився продюсер.

Роман, його дружина і діти побували у кількох європейських країнах, які їм були цікаві: Німеччині, Нідерландах, Іспанії та Італії. Наразі не вдалося потрапити лише до Португалії.

Продюсер також зізнався, що намагається не думати про повернення в Україну, "бо тоді доводиться вигадувати аргументи й виправдовувати себе".

Є ситуації, на які я не можу впливати, тому немає сенсу нарощувати стрес. Зараз мій пріоритет – це сім'я. Я зосереджуюся на тому, за що несу відповідальність, тому уникаю зайвих "колупань" у собі стосовно повернення чи неповернення,

– додав він.

Хто такий Роман Черенов?