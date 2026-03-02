Російський інфлуенсер Mr Terimakasih, який має багато підписників з Балі, заявив, що спецслужби з України та Росії прибули на Балі, щоб допомогти поліції. Також, за його словами, Офіс Президента України нібито надіслав президенту Індонезії ноту протесту щодо безпекової ситуації на Балі, повідомляє Kompass.

Керівник відділу зв'язків з громадськістю регіональної поліції Балі, старший комісар Аріасанді, наголосив, що поліція не отримувала жодних офіційних повідомлень чи інформації щодо прибуття на Балі розвідувальних груп з України та Росії для розслідування справи про зникнення Ігоря Комарова.

Наразі справа про викрадення хлопця Єви Мішалової повністю перебуває під контролем спільної групи регіональної поліції Балі та поліції міста Денпасар, яка у координації з Інтерполом розшукує підозрюваних за кордоном.

Повідомляється, що розслідування справи про викрадення Комарова досягло значного прогресу. Поліція Балі назвала підозрюваними шістьох іноземних громадян, громадян Росії та України. Підозрюваних виявили під час виїзду з Індонезії, окрім двох, які, ймовірно, все ще перебувають у країні.

Поліції Балі досі розслідує мотив викрадення українця та його долю.

Викрадення Ігоря Комарова на Балі: головне