Російський інфлуенсер Mr Terimakasih, який має багато підписників з Балі, заявив, що спецслужби з України та Росії прибули на Балі, щоб допомогти поліції. Також, за його словами, Офіс Президента України нібито надіслав президенту Індонезії ноту протесту щодо безпекової ситуації на Балі, повідомляє Kompass.
До теми На Балі знайшли розчленоване тіло, яке може належати хлопцю блогерки Мішалової
Керівник відділу зв'язків з громадськістю регіональної поліції Балі, старший комісар Аріасанді, наголосив, що поліція не отримувала жодних офіційних повідомлень чи інформації щодо прибуття на Балі розвідувальних груп з України та Росії для розслідування справи про зникнення Ігоря Комарова.
Наразі справа про викрадення хлопця Єви Мішалової повністю перебуває під контролем спільної групи регіональної поліції Балі та поліції міста Денпасар, яка у координації з Інтерполом розшукує підозрюваних за кордоном.
Повідомляється, що розслідування справи про викрадення Комарова досягло значного прогресу. Поліція Балі назвала підозрюваними шістьох іноземних громадян, громадян Росії та України. Підозрюваних виявили під час виїзду з Індонезії, окрім двох, які, ймовірно, все ще перебувають у країні.
Поліції Балі досі розслідує мотив викрадення українця та його долю.
Викрадення Ігоря Комарова на Балі: головне
Наприкінці лютого у мережі з'явилась інформація, що на Балі чеченці нібито викрали Ігоря Комарова, який є хлопцем блогерки Єви Мішалової. Сама дівчина ситуацію досі не коментує.
Комаров записав кілька відео, в яких просить про фінансову та медичну допомогу. За словами чоловіка, викрадачі вимагають 10 мільйонів доларів. Він також заявив, що отримав серйозні травми.
У мережі пишуть, що Ігор – син кримінального авторитета. Разом із ним нібито викрали Єрмака Петровського, сина дніпровського бізнесмена Олександра Петровського, відомого під прізвиськом "Нарік", проте тому нібито вдалося втекти.
В одному з відео Комаров розповів, що з 2021 році разом із Єрмаком Петровським був власником одного з кол-центрів, які обманюють громадян Росії, і отримував половину від прибутку.
На Балі поліція провела пошуки українця. В операції брали участь десятки співробітників відділу кримінальних розслідувань, однак вона не дала жодних результатів.
Керівник відділу зв'язків з громадськістю поліції Балі розповів, що поліція округу Південна Кута отримала повідомлення про зникнення Комарова ще ввечері 15 лютого. Його друг стверджує, що інцидент трапився поблизу селища Джимбаран, коли Ігор катався на мотоциклах із товаришами.
26 лютого на Балі знайшли розчленоване тіло, яке може належати хлопцю блогерки Мішалової. Проте для підтвердження особи жертви потрібно провести ДНК-експертизу.