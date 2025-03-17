На фронте погиб военный и ассистент кинооператора Роман Плахотник

Киноспециалист и военный Роман Плахотник погиб на фронте. Он участвовал во многих кинопроектах, а с начала полномасштабной войны присоединился к ВСУ.

Роман Плахотник погиб на российско-украинской войне. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на фейсбук Ирины Цилык.

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Роман Плахотный был фокуспулером – первым ассистентом кинооператора, отвечающим за фокусировку камеры.

На щите еще один мой коллега, один из лучших фокуспулеров в Украине, Роман Плахотник. Как же горько... Столько проектов позади. Могли ли мы когда-то в той другой жизни, снимая все эти рекламки, фильмы и так далее, представить, что коллеги со съемочной площадки потом будут воевать, а некоторые из них погибнут,

– написала Ирина Цилык.



Роман Плахотник / Фото из инстаграма Романа Плахотника

Глава Национального союза кинематографистов Украины Сергей Борденюк отметил, что профессия фокуспулера требует быть устойчивым и собранным, требует понимания актеров и деталей.

"Я помню руки и глаза Романа. Это скромный деловой человек, который делал свое дело. Из тех моментов, которые запали в память, он не только делал локально свое дело, но и помогал на выездах механикам, специалистам смежных профессий. Сердце разрывается. Погиб человек, который творил бы не только современное, но и будущее украинского кино", – рассказал Борденюк в комментарии "Детектору медиа".

Что известно о Романе Плахотнике

Роман Плахотник работал фокуспулером для известных украинских фильмов: "Мам", "План А", "Киевская история", "Пик страха", "Плохие дороги" и других.

С началом полномасштабного российского вторжения присоединился к теробороны. В 2023 году его наградили нагрудным знаком главнокомандующего ВСУ "Золотой крест". В 2024 Роман Плахотник получил звание сержанта ВСУ.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным погибшего воина Романа Плахотника. Вечная память всем павшим защитникам Украины.