На фронте погиб военный и ассистент кинооператора Роман Плахотник
- Роман Плахотник, военный и киноспециалист, погиб на российско-украинской войне.
- Он был известным фокуспулером и работал над многими украинскими кинопроектами.
- После начала полномасштабного вторжения России, Плахотник присоединился к ВСУ и получил звание сержанта.
Киноспециалист и военный Роман Плахотник погиб на фронте. Он участвовал во многих кинопроектах, а с начала полномасштабной войны присоединился к ВСУ.
Роман Плахотник погиб на российско-украинской войне. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на фейсбук Ирины Цилык.
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Роман Плахотный был фокуспулером – первым ассистентом кинооператора, отвечающим за фокусировку камеры.
На щите еще один мой коллега, один из лучших фокуспулеров в Украине, Роман Плахотник. Как же горько... Столько проектов позади. Могли ли мы когда-то в той другой жизни, снимая все эти рекламки, фильмы и так далее, представить, что коллеги со съемочной площадки потом будут воевать, а некоторые из них погибнут,
– написала Ирина Цилык.
Роман Плахотник / Фото из инстаграма Романа Плахотника
Глава Национального союза кинематографистов Украины Сергей Борденюк отметил, что профессия фокуспулера требует быть устойчивым и собранным, требует понимания актеров и деталей.
"Я помню руки и глаза Романа. Это скромный деловой человек, который делал свое дело. Из тех моментов, которые запали в память, он не только делал локально свое дело, но и помогал на выездах механикам, специалистам смежных профессий. Сердце разрывается. Погиб человек, который творил бы не только современное, но и будущее украинского кино", – рассказал Борденюк в комментарии "Детектору медиа".
Что известно о Романе Плахотнике
- Роман Плахотник работал фокуспулером для известных украинских фильмов: "Мам", "План А", "Киевская история", "Пик страха", "Плохие дороги" и других.
- С началом полномасштабного российского вторжения присоединился к теробороны. В 2023 году его наградили нагрудным знаком главнокомандующего ВСУ "Золотой крест". В 2024 Роман Плахотник получил звание сержанта ВСУ.
24 Канал выражает искренние соболезнования родным погибшего воина Романа Плахотника. Вечная память всем павшим защитникам Украины.