Роман Плахотник загинув на російсько-українській війні. Про це пише Show 24 з посиланням на фейсбук Ірини Цілик.

До слова Помер автор "Рутенії" та лавреат Шевченківської премії Василь Чебаник

Роман Плахотним був фокуспулером – першим асистентом кінооператора, що відповідає за фокусування камери.

На щиті ще один мій колега, один із найкращих фокуспулерів в Україні, Роман Плахотник. Як же гірко… Стільки проєктів позаду. Чи могли ми колись в тому іншому житті, знімаючи всі ці рекламки, фільми й так далі, уявити, що колеги зі знімального майданчика потім воюватимуть, а деякі з них загинуть,

– написала Ірина Цілик.



Роман Плахотник / Фото з інстаграму Романа Плахотника

Очільник Національної спілки кінематографістів України Сергій Борденюк зауважив, що професія фокуспулера вимагає бути стійким та зібраним, потребує розуміння акторів та деталей.

"Я пам'ятаю руки та очі Романа. Це скромна ділова людина, яка робила свою справу. З тих моментів, які запали в пам'ять, він не тільки робив локально свою справу, а й допомагав на виїздах механікам, спеціалістам суміжних професій. Серце розривається. Загинула людина, яка творила б не лише сучасне, а й майбутнє українського кіно", – розповів Борденюк у коментарі "Детектору медіа".

Що відомо про Романа Плахотника

Роман Плахотник працював фокуспулером для відомих українських фільмів: "Мам", "План А", "Київська історія", "Пік страху", "Погані дороги" та інших.

З початком повномасштабного російського вторгнення долучився до тероборони. У 2023 році його нагородили нагрудним знаком головнокомандувача ЗСУ "Золотий хрест". У 2024 Роман Плахотник здобув звання сержанта ЗСУ.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним загиблого воїна Романа Плахотника. Вічна пам'ять усім полеглим захисникам України.