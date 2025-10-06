Победитель "Голоса страны" Роман Сасанчин в браке с женой Иванной воспитывал дочь Элизабет. После развода певец высказался о том, с кем будет жить девочка и как он видит ее будущее.

Роман Сасанчин ответил на самые популярные вопросы от своих поклонников на своей странице в инстаграм-сториз. Артист рассказал, что сейчас его дочь живет с мамой за границей.

Пока война и обстрелы, мне спокойнее, чтобы она была в безопасности. Но на будущее имею желание забрать к себе,

– отметил Роман Сасанчин.



Роман Сасанчин о дочери / Фото из инстаграм-сториз Романа Сасанчина

Певец также ответил на вопрос, не будет ли Иванна против того, чтобы Элиза жила с отцом. Роман отметил, что у обоих родителей равные права по отношению к ребенку.

В будущем он хотел бы, чтобы девочка получала образование в Украине и виделась с обоими родителями. Артист готов договариваться с бывшей женой, если возникнет разносторонность.

"На ребенка у нас абсолютно равные права, поэтому "против" или "не против", – это вопрос, который точно будет решаться. Я у нее забирать ребенка не хочу, но есть желание, чтобы ребенок получал украинское образование, виделся с обоими родителями и был счастлив! Но если Иванка и в дальнейшем будет оставаться за границей, придется как-то об этом договориться", – отметил Роман Сасанчин.



Роман Сасанчин о дочери / Фото из инстаграм-сториз Романа Сасанчина

Добавим, что ранее на вопрос о воспитании дочери после развода отвечала и сама Иванна Сасанчин на своей инстаграм-странице. В частности, она заверила, что Роман будет видеться и общаться с Элизабет.

Что известно о разводе Романа и Иванны Сасанчин?