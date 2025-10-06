Роман Сасанчин зробив заяву про опіку над дочкою після розлучення: "Маю бажання забрати до себе"
- Роман Сасанчин зазначив, що його донька зараз живе з матір'ю за кордоном, але в майбутньому він хотів би, щоб вона здобувала українську освіту.
- Роман та Іванна Сасанчин мають рівні права на опіку над донькою, і співак готовий домовлятися, щоб забезпечити доньці спілкування з обома батьками.
Переможець "Голосу країни" Роман Сасанчин у шлюбі з дружиною Іванною виховував доньку Елізабет. Після розлучення співак висловився про те, з ким житиме дівчинка та як він бачить її майбутнє.
Роман Сасанчин відповів на найпопулярніші запитання від своїх прихильників на своїй сторінці в інстаграм-сторіз. Артист розповів, що зараз його донька живе з мамою за кордоном.
Поки війна та обстріли, мені спокійніше, щоб вона була у безпеці. Але на майбутнє маю бажання забрати до себе,
– зауважив Роман Сасанчин.
Роман Сасанчин про доньку / Фото з інстаграм-сторіз Романа Сасанчина
Співак також відповів на запитання, чи не буде Іванна проти того, щоб Еліза жила з батьком. Роман зазначив, що в обох батьків рівні права стосовно дитини.
У майбутньому він хотів би, щоб дівчинка здобувала освіту в Україні та бачилась з обома батьками. Артист готовий домовлятися з колишньою дружиною, якщо виникне різнобічність.
"На дитину у нас абсолютно рівні права, тому "проти" чи "не проти", – це питання, яке точно буде вирішуватись. Я в неї забирати дитину не хочу, але маю бажання, щоб дитина здобувала українську освіту, бачилась з обома батьками й була щаслива! Але якщо Іванка і надалі залишатиметься за кордоном, доведеться якось про це домовитися", – зауважив Роман Сасанчин.
Роман Сасанчин про доньку / Фото з інстаграм-сторіз Романа Сасанчина
Додамо, що раніше на запитання щодо виховання доньки після розлучення відповідала й сама Іванна Сасанчин на своїй інстаграм-сторінці. Зокрема, вона запевнила, що Роман буде бачитися та спілкуватися з Елізабет.
Що відомо про розлучення Романа та Іванни Сасанчинів?
Роман та Іванна одружилися у грудні 2021 року, а через місяць стали батьками доньки Елізабет.
Зіркова пара не приховувала, що переживала кризи у шлюбі. Однак у вересні цього року як Роман, так і Іванна почали натякати на розлучення.
Згодом Іванна Сасанчин підтвердила, що їхній шлюб добіг кінця. Вона повідомила, що офіційне розлучення станеться до кінця року. Дівчина розповіла, що причин такого рішення було багато, однак серед них точно немає зради.
Роман Сасанчин своєю чергою сказав, що ініціаторкою розлучення стала Іванна.