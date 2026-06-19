Победитель "Голоса страны 10" Роман Сасанчин официально расстался с женой

Победитель 10-го сезона талант-шоу "Голос страны" Роман Сасанчин официально развелся с женой Иванной. Они состояли в браке около 5 лет.

Об официальном расторжении брака с Романом Иванна сообщила на своей странице в инстаграме.

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Пришла справка из суда о том, что брак официально расторгнут,

– написала Иванна.

Иванна и Роман Сасанчин официально развелись / Скриншот с инстаграма Иванны

Роман Сасанчин объявил о разводе с женой в сентябре прошлого года. Инициатором разрыва стала Иванна. Сейчас она вместе с дочерью Элизабет проживает в Польше, где строит отношения с парнем по имени Андрей.

В апреле победитель "Голоса страны 10" рассказал, что не виделся с бывшей женой и дочерью с тех пор, как они уехали в Польшу. Роман и Иванна поддерживают связь ради Элизабет.

Настоящую причину развода Сасанчин не раскрыл, но отметил, что они оба совершали ошибки. Иванна заявляла, что бывший муж финансово помогает ребенку, но большая часть расходов ложится на неё.

Главное об отношениях Романа Сасанчина с Иванной