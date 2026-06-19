Про офіційне розірвання шлюбу з Романом Іванна повідомила на своїй сторінці в інстаграмі.

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Прийшов витяг з суду, що шлюб офіційно розірваний,

– написала Іванна.

Іванна та Роман Сасанчин офіційно розлучились / Скриншот з інстаграму Іванни

Роман Сасанчин оголосив про розлучення з дружиною у вересні минулого року. Ініціаторкою розриву стала Іванна. Зараз вона разом з донькою Елізабет проживає в Польщі, де будує стосунки з хлопцем на ім'я Андрій.

У квітні переможець "Голосу країни 10" розповів, що не бачився з колишньою дружиною та донькою відтоді, як вони поїхали до Польщі. Роман та Іванна підтримують спілкування заради Елізабет.

Справжню причину розлучення Сасанчин не розрив, але зауважив, що вони обоє робили помилки. Іванна заявляла, що колишній чоловік фінансово допомагає дитині, але більша частина витрат лежить на ній.

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