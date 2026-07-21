Милые парочки: сыновья Бекхэма засветились на финале ЧМ со своими возлюбленными

Чемпионат мира по футболу – это не только спортивный праздник для болельщиков, но и скандалы, интриги, неожиданные открытия и фееричные выходы знаменитостей. Финал Мундиаля не остался незамеченным в звездном плане.

На финальном матче между Испанией и Аргентиной на стадионе MetLife Дэвид и Виктория появились не одни, а в сопровождении сыновей, которые решили привести с собой эффектных спутниц. Соцсети уже гудят от этих милых парочек.

23-летний Ромео пришел на трибуны под руку с 25-летней моделью Ким Тернбулл. А 21-летнего Круза сопровождала 30-летняя бразильско-немецкая певица Джеки Апостел. Парни выбрали простые и удобные образы – футболки и джинсы. А девушки – более элегантные варианты.

Джеки любит одежду в бельевом стиле, поэтому для этого мероприятия она выбрала красное платье на тонких бретелях. А вот Ким была в элегантной черной кофточке с круглым вырезом и брюках.



Круз Бекхэм с возлюбленной / фото из инстаграма

Звездные родители парней также не подвели, как и всегда: Дэвид выбрал классический темно-синий костюм, а Виктория остановилась на более непринужденном варианте – лаконичном белом топе с джинсами. В VIP-ложе семья не только наблюдала за игрой, но и успела пообщаться с голливудской звездой и, по совместительству, близким другом Томом Крузом, который произнес речь перед началом матча.



Семья Бекхэмов на финале ЧМ-2026 / Getty Images

А вот старший сын Бруклин эту семейную встречу проигнорировал. Ну, в принципе, это было и очевидно. Пока родители и братья развлекались на трибунах, он вместе с женой Николой Пельц наблюдал за игрой с дивана в Лос-Анджелесе.

Кстати, на финале Чемпионата мира по футболу были и украинские звезды, которые осуществили свою детскую мечту.