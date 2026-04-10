Поплатился за плагиат: песню россиянина, который скопировал DREVO, заблокировали

В конце марта стало известно, что российский певец R. Riccardo украл хит украинского артиста DREVO. Россиянин сплагиатил трек "Энкараписта", что сразу заметили представители украинского музыканта.

После этого продюсер DREVO Михаил Шиян и лейбл Sound United подали жалобу к дистрибьюторам. Теперь история получила продолжение. Об этом сообщила пресс-служба певца в комментарии РБК-Украина.

Оказалось, что после обращений команды DREVO композицию R. Riccardo "Потанцуй со мной" заблокировали на международных цифровых платформах.

В то же время продюсер DREVO Михаил Шиян объяснил, что доказать нарушение в этом деле было непросто, ведь речь идет не только о смежных правах, но и об авторском праве на мелодию. Смежные права касаются использования конкретной записи песни (фонограммы). Такие случаи обычно легче доказать, потому что на стриминговых платформах работают автоматические системы, которые находят и блокируют несанкционированное использование фонограммы.

В случае с R. Riccardo речь идет о том, что была заимствована именно мелодия – последовательность нот, а вот запись создали заново: с другим текстом, вокалом и аранжировкой.

Это уже не отслеживается цифровыми роботами, а требует полноценного рассмотрения дела.

К тому же, когда речь идет о краже в другой стране, не в стране автора или правообладателя, должно быть применено иностранное законодательство о защите авторского права. Нужно пройти весь путь – от фиксации нарушения и подачи жалоб до коммуникации с платформами или даже жестких юридических действий,

– объяснили в команде DREVO.

