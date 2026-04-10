Після цього продюсер DREVO Михайло Шиян і лейбл Sound United подали скаргу до дистриб'юторів. Тепер історія отримала продовження. Про це повідомила пресслужба співака в коментарі РБК-Україна.

Виявилося, що після звернень команди DREVO композицію R. Riccardo "Потанцуй со мной" заблокували на міжнародних цифрових платформах.

Водночас продюсер DREVO Михайло Шиян пояснив, що довести порушення в цій справі було непросто, адже йдеться не лише про суміжні права, а й про авторське право на мелодію. Суміжні права стосуються використання конкретного запису пісні (фонограми). Такі випадки зазвичай легше довести, бо на стримінгових платформах працюють автоматичні системи, які знаходять і блокують несанкціоноване використання фонограми.

У випадку з R. Riccardo йдеться про те, що була запозичена саме мелодія – послідовність нот, а-от запис створили заново: з іншим текстом, вокалом і аранжуванням.

Це вже не відстежується цифровими роботами, а потребує повноцінного розгляду справи.

До того ж, коли мова йде про крадіжку в іншій країні, не в країні автора чи правовласника, має бути застосоване іноземне законодавство про захист авторського права. Потрібно пройти весь шлях – від фіксації порушення і подачі скарг до комунікації з платформами або навіть жорстких юридичних дій,

– пояснили в команді DREVO.

