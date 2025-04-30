Российская певица Синецкая получила вид на жительство в Украине и призналась, где живет

Бывшая участница группы "ВИА Гра" Ульяна Синецкая сообщила, что официально получила документы на проживание в Украине и призналась, где и с кем сейчас живет.

К тому же она показала свой новый документ. Сообщает Show 24 со ссылкой на аккаунт Ульяны Синецкой в Threads.

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Так, певица получила вид на жительство в Украине.

Только что поняла, что многие даже не знают, где я живу. Киев. Самая большая любовь,

– написала Ульяна в своем посте.

Позже она добавила, что документ получила семь лет назад.

Известно, что певица сейчас живет в столице вместе со своим французским бульдогом Нео, которого завела во время отношений с украинским исполнителем ALEKSEEV.

Ульяна Синецкая получила вид на жительство в Украине / Скриншоты с Threads

Что известно об Ульяне Синецкой