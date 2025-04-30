Российская певица Синецкая получила вид на жительство в Украине и призналась, где живет
- Ульяна Синецкая, бывшая участница "ВИА Гра", получила вид на жительство в Украине. Сейчас она живет в Киеве со своим французским бульдогом.
- После начала вторжения России в Украину в 2022 году, певица покинула столицу, но вернулась в мае 2022 года.
Бывшая участница группы "ВИА Гра" Ульяна Синецкая сообщила, что официально получила документы на проживание в Украине и призналась, где и с кем сейчас живет.
К тому же она показала свой новый документ. Сообщает Show 24 со ссылкой на аккаунт Ульяны Синецкой в Threads.
Вас также может заинтересовать Бизнесмен, отец и муж Оли Поляковой: где сейчас Вадим Буряковский
Так, певица получила вид на жительство в Украине.
Только что поняла, что многие даже не знают, где я живу. Киев. Самая большая любовь,
– написала Ульяна в своем посте.
Позже она добавила, что документ получила семь лет назад.
Известно, что певица сейчас живет в столице вместе со своим французским бульдогом Нео, которого завела во время отношений с украинским исполнителем ALEKSEEV.
Ульяна Синецкая получила вид на жительство в Украине / Скриншоты с Threads
Что известно об Ульяне Синецкой
- Будущая певица родилась в 1996 году в России. Ее музыкальная карьера началась с участия в российских талант-шоу "Голос" и "Фабрика звезд". С 2018 года она стала участницей известной группы "ВИА Гра".
- Личная жизнь Синецкой была тесно связана с украинским певцом ALEKSEEV. Их роман стал публичным в ноябре 2020 года, а летом 2021 года пара призналась, что на тот момент они уже почти три года жили вместе.
- После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году певица покинула Киев, и некоторое время находилась за границей. Однако уже в конце мая 2022 года Синецкая вернулась.
- Потом ALEKSEEV заявил, что его любимая решила строить свое будущее в Украине и планирует получить украинское гражданство.
- После пяти лет отношений осенью 2024 года пара разошлась. В одном из интервью ALEKSEEV прокомментировал разрыв, отметив, что в отношениях они "потеряли себя".