Они родились в Украине, но стали очень популярными звездами России

Возможно, не все знают, но немалая часть российских звезд родом из Украины. К сожалению, сами знаменитости забыли откуда они происходят и где прошло их детство. Потому что в противном случае они не получили бы статус предателей.

Многие из них выступали перед оккупантами, делают непонятные заявления о мире и успешно игнорируют тот факт, что Россия ежедневно убивает мирных людей. Имена этих знаменитостей очень известны в Украине, однако на малой Родине их точно уже никто не хочет видеть. Далее в материале 24 Канал расскажет о таких звездочках со статусами предателей.

Лолита Милявская

Российская певица родилась в Мукачево, что на Закарпатье. Детство и юность провела во Львове. В своих комментариях она неоднократно говорила, что не скучает по Украине, однако на тему войны почему-то высказываться не хочет. Но такое поведение не помешало тому, что желание Лолиты – чтобы ее прах развеяли в Киеве.

Лолита Милявская / Фото из соцсетей

Мирослава Карпович

Звезда сериала "Папины дочки" родилась в Бердянске Запорожской области. Она молчит о войне и не обращает внимания, что ее родной город находится под оккупацией. Карпович внесли в базу "Миротворец" из-за незаконной гастрольной деятельности во временно оккупированном Крыму.

Мирослава Карпович в базе "Миротворец" / Скриншот с сайта

Антонина Паперная

Дочь Ольги Сумской и Евгения Паперного уже давно живет в России. Там она вышла замуж за российского актера Владимира Яглыча. Война не изменила позицию Паперной, ведь она продолжает строить карьеру в России и не говорит на тему войны.

Антонина Паперная с мужем / Фото из соцсетей

Анна Асти

Популярная российская певица родом из Черкасс. Она на себе почувствовала, что такое война, ведь 24 февраля 2022 года находилась в Украине. Но это не изменило ее планов, ведь Асти вернулась в Россию и даже, по слухам российских СМИ, уже успела стать гражданкой страны-агрессора.

Анна Асти / Фото из соцсетей

Станислав Бондаренко

Этого актера обожали не только в России, но и в Украине. Да и неудивительно, ведь Бондаренко родился в Днепрорудном, что в Запорожской области. Когда Станиславу было 11 лет, семья переехала в Москву.

Когда началась полномасштабная война, актер поддержал кровавую политику Кремля и откровенно наплевал на город, где он рос.

Станислав Бондаренко / Фото из соцсетей

Игорь Крутой

Российский композитор родился в городе Гайворон Кировоградской области. Он учился в ряде украинских учебных заведений, а потом его карьера изменила вектор на Россию.

Высказываясь о российско-украинской войне, Крутой сказал, что это "искусственная попытка поссорить два братских народа". Почему-то он избегает того факта, что забыл о том, как на счету РФ оказались тысячи убитых украинцев. Композитор еще и сказал, что в Украине похоронен его отец, а также живет близкий друг Ринат Ахметов.

Игорь Крутой / Фото из сети

Джиган

Одессит с российским гражданством делает вид, что в этом мире ничего не происходит. Он ни высказался о войне, ни не стал на защиту Украины. В России же продолжает зарабатывать кровавые рубли.

Джиган / Фото из Википедии

Нонна Гришаева

Еще одна звезда "Папиных дочек", которая родилась в Одессе, сначала решила поиграть в молчанку. Но порой бывают моменты, когда ее высказывания становятся четкой пропагандой РФ.

В 2025 году она дала интервью, где сказала, что "родилась не в Украине, а в СССР". Мол, в Одессе все всегда разговаривали на русском языке, а украиноязычных туда "специально завезли".

Актера также занесли в базу "Миротворец" из-за пропаганды войны, российского фашизма и нацизма.

Нонна Гришаева в базе "Миротворец" / Скриншот с сайта

Александр Серов

А этот артист родом из села Ковалевка, что в Николаевской области. Ранее он работал сразу на две страны – Украина и Россия. В Черновцах руководил ВИА "Черемош", где выступали Лидия и Аурика Ротару, а вот в соседней стране развивался как сольный исполнитель.

Его внесли в базу "Миротворец" за "сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный Россией Крым. Незаконная концертная деятельность на территории аннексированного Крыма". А когда началась полномасштабная война, то призвал к агрессивным действиям и оккупации территории Украины.

Александр Серов в базе "Миротворец" / Скриншот с сайта

Кто еще входит в список российских звезд с украинскими корнями:

Галина Безрук (Краматорск) – звезда сериала "Домик на счастье" еще с 2014 года пыталась найти себя в России. Сегодня она снимается на российских площадках и играет на театральных сценах.

Очевидно, что в этом списке еще должны быть Ани Лорак, Таисия Повалий, Джигурда, Анастасия Стоцкая, Анна Седокова, Стас Костюшкин, Ольга Красько и другие.