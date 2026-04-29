Они родились в Украине, но стали очень популярными звездами России
- Многие российские звезды, которые родились в Украине, игнорируют войну и продолжают карьеру в России.
- Среди этих звезд – Лолита Милявская, Мирослава Карпович, Антонина Паперная, Анна Асти, Станислав Бондаренко, Игорь Крутой, Джиган, Нонна Гришаева, Александр Серов, Галина Безрук, Регина Тодоренко, Елка, Виталий Гогунский.
Возможно, не все знают, но немалая часть российских звезд родом из Украины. К сожалению, сами знаменитости забыли откуда они происходят и где прошло их детство. Потому что в противном случае они не получили бы статус предателей.
Многие из них выступали перед оккупантами, делают непонятные заявления о мире и успешно игнорируют тот факт, что Россия ежедневно убивает мирных людей. Имена этих знаменитостей очень известны в Украине, однако на малой Родине их точно уже никто не хочет видеть. Далее в материале 24 Канал расскажет о таких звездочках со статусами предателей.
Лолита Милявская
Российская певица родилась в Мукачево, что на Закарпатье. Детство и юность провела во Львове. В своих комментариях она неоднократно говорила, что не скучает по Украине, однако на тему войны почему-то высказываться не хочет. Но такое поведение не помешало тому, что желание Лолиты – чтобы ее прах развеяли в Киеве.
Мирослава Карпович
Звезда сериала "Папины дочки" родилась в Бердянске Запорожской области. Она молчит о войне и не обращает внимания, что ее родной город находится под оккупацией. Карпович внесли в базу "Миротворец" из-за незаконной гастрольной деятельности во временно оккупированном Крыму.
Антонина Паперная
Дочь Ольги Сумской и Евгения Паперного уже давно живет в России. Там она вышла замуж за российского актера Владимира Яглыча. Война не изменила позицию Паперной, ведь она продолжает строить карьеру в России и не говорит на тему войны.
Анна Асти
Популярная российская певица родом из Черкасс. Она на себе почувствовала, что такое война, ведь 24 февраля 2022 года находилась в Украине. Но это не изменило ее планов, ведь Асти вернулась в Россию и даже, по слухам российских СМИ, уже успела стать гражданкой страны-агрессора.
Станислав Бондаренко
Этого актера обожали не только в России, но и в Украине. Да и неудивительно, ведь Бондаренко родился в Днепрорудном, что в Запорожской области. Когда Станиславу было 11 лет, семья переехала в Москву.
Когда началась полномасштабная война, актер поддержал кровавую политику Кремля и откровенно наплевал на город, где он рос.
Игорь Крутой
Российский композитор родился в городе Гайворон Кировоградской области. Он учился в ряде украинских учебных заведений, а потом его карьера изменила вектор на Россию.
Высказываясь о российско-украинской войне, Крутой сказал, что это "искусственная попытка поссорить два братских народа". Почему-то он избегает того факта, что забыл о том, как на счету РФ оказались тысячи убитых украинцев. Композитор еще и сказал, что в Украине похоронен его отец, а также живет близкий друг Ринат Ахметов.
Джиган
Одессит с российским гражданством делает вид, что в этом мире ничего не происходит. Он ни высказался о войне, ни не стал на защиту Украины. В России же продолжает зарабатывать кровавые рубли.
Нонна Гришаева
Еще одна звезда "Папиных дочек", которая родилась в Одессе, сначала решила поиграть в молчанку. Но порой бывают моменты, когда ее высказывания становятся четкой пропагандой РФ.
В 2025 году она дала интервью, где сказала, что "родилась не в Украине, а в СССР". Мол, в Одессе все всегда разговаривали на русском языке, а украиноязычных туда "специально завезли".
Актера также занесли в базу "Миротворец" из-за пропаганды войны, российского фашизма и нацизма.
Александр Серов
А этот артист родом из села Ковалевка, что в Николаевской области. Ранее он работал сразу на две страны – Украина и Россия. В Черновцах руководил ВИА "Черемош", где выступали Лидия и Аурика Ротару, а вот в соседней стране развивался как сольный исполнитель.
Его внесли в базу "Миротворец" за "сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный Россией Крым. Незаконная концертная деятельность на территории аннексированного Крыма". А когда началась полномасштабная война, то призвал к агрессивным действиям и оккупации территории Украины.
Кто еще входит в список российских звезд с украинскими корнями:
- Галина Безрук (Краматорск) – звезда сериала "Домик на счастье" еще с 2014 года пыталась найти себя в России. Сегодня она снимается на российских площадках и играет на театральных сценах.
- Регина Тодоренко (Одесса) – бывшая ведущая "Орла и Решки", которая вышла замуж за россиянина, переехала в РФ, сказала, что "не лезет в тему политики", а также стала гражданкой страны-агрессора.
- Йолка (Ужгород) – накануне полномасштабной войны была в Украине, но в апреле 2022 года выступала в Сочи. После 2014 года она перестала говорить о своей Родине, и вишенка на торте – получила российское гражданство.
- Виталий Гогунский (Кременчуг) – звезда сериала "Универ" открыто поддерживает Россию в войне против Украины, а также является сторонником российского режима.
Очевидно, что в этом списке еще должны быть Ани Лорак, Таисия Повалий, Джигурда, Анастасия Стоцкая, Анна Седокова, Стас Костюшкин, Ольга Красько и другие.