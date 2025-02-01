Предали корни: какие российские звезды родом из Украины, но поддерживают Россию

Уже более десяти лет Россия ведет войну против Украины. Уже почти три года агрессорка ведет полномасштабную войну против нашей страны, разрушая города, инфраструктуру и убивая невинных людей. Все эти события должны были бы стать звоночком для пробуждения совести тех артистов, которые росли на территории Украины, однако выбрали карьеру в РФ.

Но, глядя на факты, можно прийти к выводу, что российские звезды с украинскими корнями не просто предали малую Родину, но и продемонстрировали истинные лицемерные лица, которые когда-то сверкали на наших телеэкранах. Предлагаем в подборке Show24 вспомнить, какие российские звезды имеют украинские корни, однако в современных реалиях выбрали сторону агрессора.

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Российские звезды, которые родом из Украины, но поддерживают Россию

Анжелика Варум

Российская певица родилась и выросла во Львове. После окончания школы перебралась в Москву, ведь там ее отец работал у Валерия Леонтьева. Впоследствии артистка с украинскими корнями получила российское гражданство и стала популярной звездой.

Анжелика Варум / Фото из Википедии

Ее нынешний муж – российский исполнитель Леонид Агутин. Когда Россия начала большую войну против Украины, артистка опубликовала сообщение в инстаграме, который посвятила этой теме и призвала к переговорам.

Анжелика Варум высказалась о войне в Украине / Скриншот из инстаграма

Впоследствии в СМИ распространилась информация, что Варум и Агутин приняли участие в концерте "в поддержку Украины", который проходил 20 марта 2022 года. Однако, просмотрев запись на ютубе, оказалось, что их там не было. Сегодня позиция супругов в теме российско-украинской войны – молчаливая. Журналисты неоднократно находили информацию, что оба артиста продолжают выступать на частных мероприятиях россиян.

Станислав Бондаренко

Видимо, не всем известно, что популярный российский актер, который также часто появлялся и на наших телеэкранах, родом из города Днепрорудное, что находится в Запорожской области.

Когда Бондаренко исполнилось 11 лет, семья приняла решение переехать в Москву.

Станислав Бондаренко / Фото из открытых источников

Актер после начала полномасштабной войны открыто поддержал политику путинского режима. Он легко предал свои украинские корни и землю, на которой прошло его детство.

Таисия Повалий

Артистка, которая успешно закрепила за собой статус предательницы, родом из села Шамраевка Киевской области. Когда-то она была любимицей украинской публики, однако развязанная война на Донбассе и оккупация Крыма не стали для Повалий проблемой. Она продолжила зарабатывать российские кровавые рубли и развлекать российскую публику. Во время полномасштабного вторжения российская певица окончательно отреклась от своей Родины и поддержала Россию.

Таисия Повалий / Фото РосСМИ

В 2022 году во время концерта в России, который был посвящен 9 мая, Повалий цинично спела "Рідна мати моя". Впоследствии Таисия вместе с российскими коллегами поехала в тур по Сибири. Он был посвящен 85-летию пропагандистского певца Иосифа Кобзона, который умер в 2018 году. А на "Голубом огоньке" спела "Червону руту", даже не постеснявшись.

В 2023 году Повалий получила российский паспорт и стала гражданкой страны-агрессора. К слову, в ноябре прошлого года певицу лишили звания заслуженной артистки Украины.

Юрий Бардаш

Танцор и продюсер родился в Алчевске Луганской области. Когда началась широкомасштабная война, Юрий с женой были на Шри-Ланке. Оттуда семейство поехало в Грузию, а затем перебралось в Россию.

Сначала продюсер умалчивал о страшных событиях, которые происходят на территории Украины. Впоследствии решил поделиться своими философскими мыслями с подписчиками в инстаграме, где сравнил украинских артистов с нацистами гитлеровской Германии и обвинил их в рекламе войны.

Юрий Бардаш / Фото из телеграмма продюсера

В начале 2024 года предатель похвастался российским паспортом на фоне портрета Путина и подписал фото так: "Я достаю из широких штанин". Кстати, в российском документе он записан как Григорий Бардаш, а не Юрий. Ведь имя ему посоветовал изменить священник в монастыре в Печорах.

22 мая 2024 года Юрию Бардашу СБУ объявила о подозрении. Ему инкриминируют четыре статьи из Уголовного Кодекса, в частности, пропаганда войны, оправдание вторжения России на территорию Украины, публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя и изменения границ территории, которые были установлены Конституцией.

Продюсер обрадовался, что получил звание "российского пропагандиста", отметив, что это большая для него награда.

Анна Асти

Российская певица украинского происхождения родом из Черкасс. Ее настоящее имя – Анна Дзюба. Она встретила начало полномасштабного вторжения в Украину и застала российские обстрелы. Но впоследствии поехала в страну-агрессора, чем поставила окончательную точку относительно своей позиции и репутации в родной стране. По слухам пропагандистских СМИ, Анна Асти получила российское гражданство.

Анна Асти / Фото из инстаграма артистки

Весной 2024 года Анна Асти получила звание "артистки года" в России, которую ей вручила еще одна запроданка – Регина Тодоренко.

Ани Лорак

Настоящее имя артистки – Каролина Куек. Родом она из Черновицкой области. Однако украинское происхождение не стало для певицы стимулом не продаваться российской пропаганде.

В 2008 году она представляла Украину на Евровидении, а после конкурса Виктор Ющенко предоставил Ани Лорак и Филиппу Киркорову звание народных артистов Украины. К слову, по состоянию сегодня их уже лишили этих почетных званий.

Ани Лорак / Фото из инстаграма певицы

После 2014 года Лорак перебралась в страну-агрессора, а в Украину приезжала с концертами. В октябре 2022 года СНБО ввел санкции против украинских артисток-предательниц, среди которых фигурировало имя Ани Лорак. Стоит отметить, что певица проигнорировала полномасштабную войну, которую начала Россия, а время от времени цинично вспоминает о мире.

В интервью пропагандистскому каналу НТВ российская звезда подтвердила, что финансирует похищение украинских детей. Певица рассказала, что направит часть своих доходов от выступления в Москве в организацию, которая занимается опекой "сирот-беженцев" из Запорожской области и Донбасса.

В марте прошлого года росСМИ писали, что предательница подала документы на получение российского паспорта. Сама же исполнительница эту информацию не прокомментировала.

Игорь Крутой

Возможно, не все знали, что российский композитор родом из города Гайворон Кировоградской области. Крутой окончил ряд музыкальных украинских учебных заведений. Сначала он начал писать песни для Александра Серова, который, к слову, также родом из Украины. А впоследствии его деятельность распространилась и на других артистов.

Его карьера переместилась на территорию России, где он много лет работает и живет. Войну России против Украины мужчина называл "искусственной попыткой поссорить два братских народа". Он даже отметил, что на территории Украины похоронен его отец и там живет его близкий друг Ринат Ахметов.

Игорь Крутой / Фото из открытых источников

Он также выразил надежду, что украинцы и россияне смогут примириться.

Нонна Гришаева

Актриса родом из Одессы. Несмотря на свои украинские корни, после начала полномасштабной войны России против Украины она выбрала молчаливую позицию, избегая публичных заявлений в поддержку или осуждение жестоких действий России.

Однако молчание Нонна таки порой нарушает, когда продвигает пропагандистские нарративы, транслируемые через российские СМИ.

Нонна Гришаева / Фото из открытых источников

Гришаева публично высказалась, что ей трудно разобраться в ситуации, и сравнила себя с маленькой девочкой, которую в суде просят выбрать, с кем жить: с мамой или папой.

Регина Тодоренко

Певица родилась в Одессе. Тодоренко сначала строила карьеру в Украине, а потом вышла замуж за россиянина и перебралась жить в страну-агрессора. Начиная с 2014 года, предательница всячески пыталась убежать от темы обсуждения российско-украинской войны. За 6 лет она всего-навсего осмелилась сказать, что "старается не лезть в тему политики".

С началом полномасштабного вторжения она не высказывала напрямую мнение о нападении России на Украину. Тодоренко вместо этого использовала абстрактные фразы о мире и любви.

Реакция Тодоренко на полномасштабное вторжение / Фото из инстаграма Регины Тодоренко

В прошлом году предательница получила российский паспорт накануне "выборов" президента в стране-террористке. Российские СМИ сообщали, что основанием для этого стал брак телеведущей с гражданином России Владом Топаловым и непрерывное проживание в стране. Сама Регина замалчивает эту информацию.

Кстати, как-то певица заявила, что намерена наведаться в Одессу, но ни разу так и не опубликовала новости об обстрелах родного города.

Ольга Красько

Российская актриса родилась в Харькове. В детстве семья переехала в Москву, где Красько получала соответствующее образование. Она также не стала из тех, кто вспомнил о своих корнях, поэтому ее имя и фамилия фигурируют в базе "Миротворец". Туда актрису добавили за "незаконную коммерческую деятельность во временно оккупированном Крыму, где она снималась в сериале "Игра с огнем".

Ольга Красько / Фото из открытых источников

Позже она даже выступила для раненых российских оккупантов, которые переступили границу с Украиной.

Анна Седокова

Певица родилась и выросла в Киеве, хотя ее родители переехали в столицу из России. С 2014 года Анна Седокова жила на две страны – Россия и Украина. Сторону Родины артистка не выбрала и в 2022 году. Тогда она заявила о "творческой паузе", переехала в США и затихла, чтобы не комментировать полномасштабное вторжение.

У Седоковой было несколько размытых сообщений о мире, которые она удалила, чтобы иметь возможность зарабатывать кровавые рубли в Москве. Она одна из тех артисток, кто понес наказание за свою позицию: ее внесли в санкционный список СНБО.

Анна Седокова / Фото из соцсетей

После жизни в США предательница вернулась в страну-террористку в 2023 году. После вероятного самоубийства бывшего мужа снова вернулась в Штаты.

Александр Серов

Российский певец родился в селе Ковалевка, расположенном в Николаевской области. Серов сначала развивал свою карьеру на две страны – Украину и Россию. На Родине был руководителем ВИА "Черемош" в Черновцах, участниками которого были сестры Софии Ротару – Лидия и Аурика. А в стране-агрессоре уже больше работал над сольным проектом.

Он также дополнил список базы "Миротворец" за "сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный Россией Крым. Незаконная концертная деятельность на территории аннексированного Крыма".

Александр Серов / Фото из Википедии

Во время полномасштабного вторжения России в Украину, артист не просто оправдывал вооруженную агрессию, но и призывал к агрессивной войне и оккупации территории нашей страны.