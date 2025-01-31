Василий Зинкевич, Алла Кудлай, Павел Зибров, Виктор Павлик и другие – это те артисты, чья музыка была образцом для подражания. В материале Show24 предлагаем сравнить, как выглядели звезды в начале карьеры и как выглядят сегодня, и остались ли они верными музыкальному искусству.

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Василий Зинкевич

Певец родился 1 мая 1945 года в селе Васьковцы сегодняшней Хмельницкой области. В свое время Зинкевич стал художественным руководителем народного ансамбля танца "Смеречина". Кроме постановок номеров, мужчина еще и занимался пошивом сценических костюмов.

Впоследствии артист стал первым солистом-мужчиной в женском коллективе ВИА. Через некоторое к коллективу присоединяется Назарий Яремчук, и образуется легендарное трио, которое спело "Червону руту" в Москве на финале конкурса "Песня года – 1971".

Зинкевич, Яремчук, Ивасюк – "Червона рута": смотрите видео онлайн

Это выступление стало переломным моментом в карьере как Зинкевича, так и Ивасюка, а также всего ВИА "Смеричка". Он принес им ошеломляющий успех и мгновенную славу на территории всего Советского Союза.

Сочетая талант певца с креативностью модельера, он совместно с Аллой Дутковской создал уникальную коллекцию костюмов под названием "Горянка" специально для солистов ВИА "Смеричка".

Вклад Зинкевича в развитие украинской культуры остался замеченным со стороны государства. В частности, ему вручили Государственную премию Шевченко и орден Ярослава Мудрого IV степени, наградили званием Героя Украины и почетного гражданина Луцка, создали персональную звезду на "Аллее звезд" в Киеве и тому подобное.

Как выглядел Василий Зинкевич в молодости и сейчас / Фото из открытых источников

Сегодня Зинкевич проводит большую часть времени в Киеве, а концерты дает все реже.

София Ротару

В школе Ротару была активной участницей художественной самодеятельности, а впоследствии поступила в Черновицкое музыкальное училище. В 1971 году ее пригласили на главную роль в фильме "Червона рута". Известность певица получила благодаря исполнению легендарной песни, которая одноименная к названию фильма, которую написал Владимир Ивасюк.

София Ротару – "Червона рута": смотрите видео онлайн

Артистка исполняет песни на многих языках: украинском, русском, молдавском, болгарском, сербском, итальянском, английском, немецком и других. София Ротару получила немало наград и премий в СССР, а позже – в Украине, России и Молдове.

Как выглядела София Ротару в молодости и сейчас / Фото из инстаграма певицы

Отметим, что сегодня доподлинно неизвестно, где именно находится исполнительница. По словам продюсера Леонида Дзюника, артистка живет в США, но остается гражданкой Украины.

Ее сестра Аурика уверяла, что София живет в своем особняке в селе Пятихатки, что под Киевом. А вот российский продюсер Илья Салагани сделал заявление, что звезда живет в Италии с семьей, где приобрела собственное жилье.

Павел Зибров

В 20 лет Зибров поступил в Киевскую консерваторию имени Чайковского и уже тогда параллельно работал в Государственном эстрадно-симфоническом оркестре Украины. Уже в 1993 году Павел Николаевич получил звание заслуженного артиста Украины. Одни из лучших плодов творческой деятельности появились в сотрудничестве с поэтом Юрием Рыбчинским. Пожалуй, все слышали такие популярные песни, как "Мертві бджоли не гудуть", "День народження" та "Хрещатик".

Павел Зибров – "День народження": смотрите видео онлайн

В 1994 году исполнитель вместе с женой Мариной основали первый частный театр песни имени Павла Зиброва. Через два года Леонид Кучма подписал приказ о присвоении певцу звания народного артиста Украины.

Как выглядел Павел Зибров в молодости и сейчас / Фото из инстаграма артиста

В 2019 году артист застраховал свои усы на 270 тысяч долларов и тогда же выпустил песню и клип "Вуса-Бренд". Кроме того, певцу неоднократно задают вопросы относительно того, почему он не на фронте. Зибров считает, что культурный фронт также важен. Не все могут пойти "на ноль".

Лилия Сандулесу

Артистка начала выступать на профессиональной сцене в 1977 году в составе ВИА "Живая вода". Участвовала в различных конкурсах, где занимала призовые места. Выступала в дуэте с Иво Бобулом, а впоследствии вышла замуж за певца, однако брак продержался лишь 10 лет.

В 1987 году Сандулесу присвоили звание заслуженной артистки, еще через 10 лет получила звание народной артистки Украины.

Лилия Сандулесу – "Жіноча доля": смотрите видео онлайн

Сегодня певица продолжает выступать и давать концерты по городам Украины.

Как выглядела Лилия Сандулесу в молодости и сейчас / Фото из инстаграма певицы

Виктор Павлик

Когда парню исполнилось 13 лет, он уже был участником вокально-инструментального ансамбля и играл в районном Доме культуры. Впоследствии Павлик стал художественным руководителем вокально-инструментального ансамбля "Эверест".

С 1992 по 1995 год был частью коллектива "Анна-Мария" в Тернопольской областной филармонии. Трек "Ти подобаєшся мені" стал для певцов и музыкантов так называемой "визитной карточкой", которая снова приумножила их популярность.

"Анна-Мария" – "Ти подобаєшся мені": смотрите видео онлайн

Впоследствии группа распалась и артист начал работать над сольной карьерой. В течение своей творческой деятельности он дал более 4000 сольных выступлений не только в Украине, но и в США, Канаде, Турции и других странах.

Как выглядел Павел Зибров в молодости и сейчас / Фото из инстаграма певца

Летом 2023 года у артиста обнаружили порок сердца, который угрожал ему внезапной смертью. Зимой Павлика госпитализировали, а уже весной 2024 провели срочное оперативное вмешательство. Операция длилась 4 часа и во время нее сердце артиста остановилось на полчаса. Виктора подключили к аппарату ИВЛ, а в реанимации мужчина пробыл два дня. Сегодня у исполнителя стоит искусственный клапан с гарантией на 40 лет. Ежедневно Виктор должен принимать различные таблетки.

Иво Бобул

Настоящее имя артиста – Иван Бобул. Во время службы в армии ездил с концертами по воинским частям, а профессиональное образование получал в Черновицком музучилище. Был участником различных коллективов: ВИА "Море", ВИА "Виватон", ВИА "Черемош" и др. Многие песни из репертуара Бобула стали народными шлягерами: "Місячне колесо", "Одна єдина", "Скрипалю" и др.

Иво Бобул – "Одна єдина": смотрите видео онлайн

В 1995 году Иво Бобулу присвоили звание заслуженного артиста Украины, в 1998 – народного артиста, в 2003 – вручили орден Ярослава Мудрого V степени, а в 2013 – орден "За заслуги" III степени.

Как выглядел Иво Бобул в молодости и сейчас / Фото с фейсбука певца

Народный артист продолжает выступать и делится с публикой новым творчеством.

Алла Кудлай

Артистка с 1978 года пела в народном хоре имени Григория Веревки, а в 1984 – стала солисткой эстрадно-симфонического оркестра Гостелерадио Украины. У певицы есть немало известных шлягеров, которые принесли популярность и узнаваемость: "Красива жінка незаміжня", "Не лукав", "Невезуча", "Мелодія", "Знову цвіте матіола", "Намисто" и другие.

Алла Кудлай – "Знову цвіте матіола": слушайте песню онлайн

В июле этого года народной артистке исполнилось 70 лет. Поклонники надеялись, что звезда организует грандиозный концерт в знак такого события, однако этого не произошло. Как объяснила сама Кудлай, у нее нет денег для организации таких мероприятий.

Как выглядела Алла Кудлай в молодости и сейчас / Фото из инстаграма певицы

Сегодня Кудлай работает над новыми песнями и создает головные уборы для концертных выступлений.

Степан Гига

С 7 класса музучилища певец был в составе ансамбля "Зеленые Карпаты". После этого он присоединился к "Стожарам" и "Бескидам" как солист. После роспуска "Бескидов" Гига активно начинает развивать сольную карьеру, занимаясь аранжировкой и написанием песен, что в итоге привело к созданию студии звукозаписи GIGARecords.

В 1995 году певец выпустил свой первый сольный альбом под названием "Друзья мои", а затем еще два альбома "Улица Натали" и "Розы для вас".

Степан Гига – "Друзі мої": смотрите видео онлайн

20 февраля 1998 года Гига стал заслуженным артистом Украины, а 28 декабря 2002 года ему присвоили престижное звание народного артиста.

Как выглядел Степан Гига в молодости и сейчас / Фото с фейсбука певца

Сегодня артист продолжает собирать полные залы на своих концертах, а молодое поколение подпевает в унисон легендарным хитам.