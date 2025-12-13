СНБО будет блокировать российских исполнителей на стримингах

Председатель подкомитета Верховной Рады по вопросам музыкальной индустрии, президент Всеукраинской ассоциации музыкальных событий (UAME) Александр Санченко заявил, что СНБО будет блокировать российских исполнителей на музыкальных стриминговых платформах в Украине.

Также он объяснил, как будет работать этот механизм. Пишет 24 Канал со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина".

Александр сообщил, что уже общался с представителями стриминговых платформ.

Они нам фактически сказали, что есть два варианта: вы или законом принимаете, что, например, по языковому признаку надо запрещать, тогда мы будем реагировать; или у вас есть санкции СНБО по конкретным артистам и вы обращаетесь, что вы хотите заблокировать по геолокации, чтобы они не выдавались в Украине, или удалить, если это имеет отношение к терроризму или такое другое,

– объяснил председатель подкомитета Верховной Рады по вопросам музыкальной индустрии.

По его словам, UAME уже подготовила список из 120 исполнителей, которых предлагают ограничить в Украине.

Мы сделали открытую google-форму и обратились к музыкальным медиа с призывом помочь информационно. Туда добавили перечень исполнителей и подали в Службу безопасности Украины, а они или Минкульт подают на СНБО,

– отметил Александр.

Исполнители, которые публично выступали против войны России в Украине, имели возможность попасть в "белые списки".

Артист публично пишет в СБУ, что осуждает российскую агрессию, и дальше принимается решение, что мы его можем оставлять в медийном поле. Мы сделали такой жест несколько лет назад, потому что думали, что это будет их побуждать выходить с такой позицией, что нам было важно информационно, но никто не подался,

– рассказал Александр.

Для справки! Механизм запрета музыки по языковому признаку не подходит Украине из-за требований евроинтеграции.

Сейчас в Офисе президента и парламентском подкомитете идет работа над ускорением решения СНБО.

О том, какие именно стриминговые платформы согласились на блокировку российских исполнителей в Украине будет понятно к марту 2026 года.

В Украине запретили российскую музыку в общественных местах и в медиа