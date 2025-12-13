РНБО блокуватиме російських виконавців на стримінгах

Голова підкомітету Верховної Ради з питань музичної індустрії, президент Всеукраїнської асоціації музичних подій (UAME) Олександр Санченко заявив, що РНБО блокуватиме російських виконавців на музичних стримінгових платформах в Україні.

Також він пояснив, як працюватиме цей механізм. Пише 24 Канал з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна".

Олександр повідомив, що вже спілкувався з представниками стримінгових платформ.

Вони нам фактично сказали, що є два варіанти: ви або законом приймаєте, що, наприклад, по мовній ознаці треба забороняти, тоді ми будемо реагувати; або у вас є санкції РНБО по конкретних артистах і ви звертаєтеся, що ви хочете заблокувати по геолокації, щоб вони не видавалися в Україні, або видалити, якщо це має відношення до тероризму чи таке інше,

– пояснив голова підкомітету Верховної Ради з питань музичної індустрії.

За його словами, UAME вже підготувала список зі 120 виконавців, яких пропонують обмежити в Україні.

Ми зробили відкриту google-форму і звернулися до музичних медіа із закликом допомогти інформаційно. Туди додали перелік виконавців і подали до Служби безпеки України, а вони чи Мінкульт подають на РНБО,

– зазначив Олександр.

Виконавці, які публічно виступали проти війни Росії в Україні, мали змогу потрапити у "білі списки".

Артист публічно пише в СБУ, що засуджує російську агресію, і далі приймається рішення, що ми його можемо залишати в медійному полі. Ми зробили такий жест декілька років тому, бо думали, що це буде їх спонукати виходити з такою позицією, що нам було важливо інформаційно, але ніхто не подався,

– розповів Олександр.

Для довідки! Механізм заборони музики за мовною ознакою не підходить Україні через вимоги євроінтеграції.

Зараз в Офісі президента та парламентському підкомітеті йде робота над прискоренням рішення РНБО.

Про те, які саме стримінгові платформи погодилися на блокування російських виконавців в Україні буде зрозуміло до березня 2026 року.

В Україні заборонили російську музику у громадських місцях і в медіа