РНБО блокуватиме російських виконавців на стримінгах
- РНБО планує блокувати російських виконавців на музичних стримінгових платформах в Україні за допомогою санкцій.
- UAME підготувала список зі 120 виконавців для обмеження.
Голова підкомітету Верховної Ради з питань музичної індустрії, президент Всеукраїнської асоціації музичних подій (UAME) Олександр Санченко заявив, що РНБО блокуватиме російських виконавців на музичних стримінгових платформах в Україні.
Також він пояснив, як працюватиме цей механізм. Пише 24 Канал з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна".
Олександр повідомив, що вже спілкувався з представниками стримінгових платформ.
Вони нам фактично сказали, що є два варіанти: ви або законом приймаєте, що, наприклад, по мовній ознаці треба забороняти, тоді ми будемо реагувати; або у вас є санкції РНБО по конкретних артистах і ви звертаєтеся, що ви хочете заблокувати по геолокації, щоб вони не видавалися в Україні, або видалити, якщо це має відношення до тероризму чи таке інше,
– пояснив голова підкомітету Верховної Ради з питань музичної індустрії.
За його словами, UAME вже підготувала список зі 120 виконавців, яких пропонують обмежити в Україні.
Ми зробили відкриту google-форму і звернулися до музичних медіа із закликом допомогти інформаційно. Туди додали перелік виконавців і подали до Служби безпеки України, а вони чи Мінкульт подають на РНБО,
– зазначив Олександр.
Виконавці, які публічно виступали проти війни Росії в Україні, мали змогу потрапити у "білі списки".
Артист публічно пише в СБУ, що засуджує російську агресію, і далі приймається рішення, що ми його можемо залишати в медійному полі. Ми зробили такий жест декілька років тому, бо думали, що це буде їх спонукати виходити з такою позицією, що нам було важливо інформаційно, але ніхто не подався,
– розповів Олександр.
Для довідки! Механізм заборони музики за мовною ознакою не підходить Україні через вимоги євроінтеграції.
Зараз в Офісі президента та парламентському підкомітеті йде робота над прискоренням рішення РНБО.
Про те, які саме стримінгові платформи погодилися на блокування російських виконавців в Україні буде зрозуміло до березня 2026 року.
В Україні заборонили російську музику у громадських місцях і в медіа
- 19 червня 2022 року Депутати Верховної Ради ухвалили законопроєкт 7273-д.
- Він на період до звільнення всіх окупованих українських територій та припинення агресії з боку Російської Федерації на території України забороняє відтворювати музику та відео російських виконавців у радіо, на телебаченні, у закладах культури, освіти, громадського харчування, готелях, кінотеатрах, громадському транспорті та інших публічних місцях.
- Також заборонено імпорт та розповсюдження книг й іншої видавничої продукції з Росії, тимчасово окупованих нею територій України та з Білорусі.