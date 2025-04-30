"Конец гастролям": Латвия запретила дочери Пугачевой въезд в страну
- В Латвии отменили концерт Кристины Орбакайте из-за запрета на ее въезд, связанный с выступлениями в Крыму и участием в пропагандистских мероприятиях.
- Министр внутренних дел Латвии подчеркнул, что выступления артистов, которые поддерживают российскую агрессию, противоречат национальной безопасности страны.
- Подобное решение о запрете въезда принято и в отношении сербского музыканта Горана Бреговича.
В Латвии отменили концерт российской исполнительницы Кристины Орбакайте, который был запланирован на лето. Дело в том, что местные власти запретили артистке въезд в страну.
Министр внутренних дел Латвии Рихардс Козловскис уже прокомментировал это решение. Сообщает Show 24 со ссылкой на общественный вещатель LSM.
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Как оказалось, Орбакайте в Латвии внесли в "черный список" из-за ее концертов на территории аннексированного Крыма после 2014 года и участие в пропагандистских мероприятиях. Служба безопасности Латвии считает, что выступления артистов, которые поддерживают российскую агрессию, не отвечают интересам национальной безопасности страны и могут привести к обострению межэтнических отношений в латвийском обществе
Основной месседж – о поддержке агрессии против Украины, об участии в публичных мероприятиях на оккупированных территориях. Мы, как Латвия, поддерживаем Украину и будем продолжать это делать, поэтому в таком случае для нас это однозначно неприемлемо,
– отметил Министр внутренних дел Латвии.
Стоит добавить, что решение о запрете въезда в Латвию принято и в отношении сербского музыканта Горана Бреговича. Его концерты в стране также отменили.
После оккупации Крыма Россией в 2014 году Брегович, как и Орбакайте, ездил туда с концертами и публично выражал поддержку России.