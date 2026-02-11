Руслана впервые объяснила, почему агитировала голосовать за LELÉKA в финале Нацотбора-2026

Национальный отбор на Евровидение-2026 не обошелся без скандалов. Певицу Руслану, которая входила в состав жюри, заподозрили в нарушении правил конкурса из-за того, что она в прямом эфире призвала всех голосовать за свою фаворитку.

Речь идет о певице LELÉKA, которая в конце концов и победила в Нацотборе-2026. Исполнительница впервые прокомментировала свою агитацию за финалистку. Об этом она сказала в комментарии Анне Тульевой в видео, которое вышло на ютуб-канале Евровидение.Украина.

Руслана призналась, что ее слова действительно были слишком категоричными, но таким образом она хотела привлечь внимание к выступлению LELÉKA, которое, по ее мнению, могли не получить должной оценки от зрителей.

Вероятно, с точки зрения других артистов, это прозвучало недостаточно толерантно. Но когда ты имеешь абсолютную уверенность и точно знаешь, что так должно произойти, действуешь решительно. Из меня это вырвалось – я очень хотела обратить внимание, потому что ее (LELÉKA, – 24 Канал) вибрации были у меня очень близко,

– сказала исполнительница.

В то же время Руслана подчеркнула, что не нарушала правил прямого эфира или условий Нацотбора: "Но иногда нужно прибегать к таким категорическим фразам, чтобы доказать людям свою решимость".

Кстати, до этого агитацию Русланы за LELÉKA также прокомментировало Общественное. Вещание. Команда заявила, что певица не нарушила правил Нацотбора, поскольку те слова является личной позицией артистки.

Что известно о выступлении LELÉKA на Нацотборе-2026?