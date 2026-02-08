Известный юрист объяснил, что нарушила Руслана, агитировав за LELÉKA на Нацотборе
- Евгений Пронин заявил, что Руслана нарушила правила беспристрастности, агитируя за LELÉKA во время Нацотбора на Евровидение-2026.
- Общественный вещатель заявил, что комментарий Русланы не нарушает правил, но Пронин считает, что это повлияло на зрительское голосование.
7 декабря состоялся долгожданный финал Национального отбора на Евровидение-2026, однако обсуждения в сети не утихают. Пользователи, в частности, высказываются относительно скандала вокруг Русланы, которая была среди членов жюри.
Во время эфира Руслана публично призвала голосовать за LELÉKA, которая в итоге победила, из-за чего артистку обвинили в нарушении правил. На инцидент в своем телеграм-канале отреагировал известный адвокат Евгений Пронин.
Евгений Пронин признался, что рад, что Украину на 70-м песенном конкурсе Евровидение представит LELÉKA. Адвокат считает, что "честный, живой и очень этнический вайб" певицы может откликнуться Европе.
Однако прямая агитация Русланы как члена жюри ломает восприятие жюри как беспристрастной институции. Судья не может быть открытым болельщиком и прямым агитатором. Это ставит в неравные условия других участников,
– заявил Пронин.
Юриста также смутил комментарий Общественного по инциденту. Дело в том, что вещатель написал, что слова Русланы о LELÉKA не нарушают правила Национального отбора на Евровидение и являются ее личной позицией.
Личная позиция, озвучена членом жюри в форме прямой агитации, является нарушением принципов соревновательного процесса и беспристрастности и влияет на зрительское голосование,
– объяснил Евгений.
Пронин считает, что Руслана "нарушила принципы беспристрастности и состязательности, которые должны быть гарантированы для всех участников".
Напомним, ранее в Threads Евгений спросил у подписчиков, стоит ли сделать адвокатский запрос организатором Нацотбора на Евровидение с вопросом, нарушила ли Руслана правила, агитируя за LELÉKA.
Что сказала Руслана?
В финале Национального отбора на Евровидение-2026 Руслана публично поддержала LELÉKA, что вызвало дискуссию в сети. Немало пользователей возмутила прямая агитация артистки.
"В условиях войны нам нужно то, что может сделать больше, чем оружие: нам нужно попасть в человеческие сердца. У нас есть идея, у нас есть нота, у нас есть стиль и потенциальная будущая артпоп-хитовость. Мы можем дать месседж, импульс, что Украина взлетит. Она уже взлетает. Я могу сказать: они (козыри, – 24 Канал). Вот они, для меня это музыкальное явление, и я считаю, что у нас есть самородок. Я всех вас призываю выбрать на Евровидение в Вену LELÉKA", – сказала Руслана в эфире, однако скандал пока не прокомментировала.