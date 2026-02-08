Известный юрист объяснил, что нарушила Руслана, агитировав за LELÉKA на Нацотборе

7 декабря состоялся долгожданный финал Национального отбора на Евровидение-2026, однако обсуждения в сети не утихают. Пользователи, в частности, высказываются относительно скандала вокруг Русланы, которая была среди членов жюри.

Во время эфира Руслана публично призвала голосовать за LELÉKA, которая в итоге победила, из-за чего артистку обвинили в нарушении правил. На инцидент в своем телеграм-канале отреагировал известный адвокат Евгений Пронин.

Евгений Пронин признался, что рад, что Украину на 70-м песенном конкурсе Евровидение представит LELÉKA. Адвокат считает, что "честный, живой и очень этнический вайб" певицы может откликнуться Европе.

Однако прямая агитация Русланы как члена жюри ломает восприятие жюри как беспристрастной институции. Судья не может быть открытым болельщиком и прямым агитатором. Это ставит в неравные условия других участников,

– заявил Пронин.

Юриста также смутил комментарий Общественного по инциденту. Дело в том, что вещатель написал, что слова Русланы о LELÉKA не нарушают правила Национального отбора на Евровидение и являются ее личной позицией.

Личная позиция, озвучена членом жюри в форме прямой агитации, является нарушением принципов соревновательного процесса и беспристрастности и влияет на зрительское голосование,

– объяснил Евгений.

Пронин считает, что Руслана "нарушила принципы беспристрастности и состязательности, которые должны быть гарантированы для всех участников".

Напомним, ранее в Threads Евгений спросил у подписчиков, стоит ли сделать адвокатский запрос организатором Нацотбора на Евровидение с вопросом, нарушила ли Руслана правила, агитируя за LELÉKA.

Что сказала Руслана?