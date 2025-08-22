Укр Рус
22 августа, 12:34
2

Руслана впервые за долгое время показалась со своей 75-летней мамой

София Хомишин
Основні тези
  • Руслана Лыжичко поделилась фото с 75-летней мамой на львовском вокзале.
  • Фанаты отметили сходство Русланы с ее мамой в комментариях к публикации.

Победительница Евровидения-2004 Руслана Лыжичко поделилась семейным фото. Певица показала, как сегодня выглядит ее 75-летняя мама.

Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Русланы.

Так, артистка запостила фото со львовского железнодорожного вокзала. Как оказалось, она встретилась с Ниной Аркадьевной по дороге в Чикаго.

Короткая остановка в родном Львове была обязательной, потому что встреча с мамой. Что может быть важнее? Мама – мое вдохновение,
– написала под фотографией Лижичко.

В комментариях к публикации поклонники исполнительницы обратили внимание, что Руслана и Нина Аркадьевна очень похожи между собой.

  • "Это же надо было маме родить свою копию. Какие красивые, искренние, настоящие";
  • "Вы с мамой очень похожи";
  • "Как две сестрички";
  • "Какая невероятно красивая мама. Две красивые дамы";
  • "Такие красавицы. Очень похожи".

Комментарии к посту Русланы / Скриншот из инстаграма

 

