Победительница Евровидения-2004 Руслана Лыжичко поделилась семейным фото. Певица показала, как сегодня выглядит ее 75-летняя мама.

Так, артистка запостила фото со львовского железнодорожного вокзала. Как оказалось, она встретилась с Ниной Аркадьевной по дороге в Чикаго.

Короткая остановка в родном Львове была обязательной, потому что встреча с мамой. Что может быть важнее? Мама – мое вдохновение,

– написала под фотографией Лижичко.

В комментариях к публикации поклонники исполнительницы обратили внимание, что Руслана и Нина Аркадьевна очень похожи между собой.

"Это же надо было маме родить свою копию. Какие красивые, искренние, настоящие";

"Вы с мамой очень похожи";

"Как две сестрички";

"Какая невероятно красивая мама. Две красивые дамы";

"Такие красавицы. Очень похожи".

Заметим, что накануне фотографиями со своей мамой Светланой Викторовной поделилась рэперка alyona alyona . Интересно, что в комментариях ей написали, что она тоже очень похожа на мать.