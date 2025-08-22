Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Русланы.
Так, артистка запостила фото со львовского железнодорожного вокзала. Как оказалось, она встретилась с Ниной Аркадьевной по дороге в Чикаго.
Короткая остановка в родном Львове была обязательной, потому что встреча с мамой. Что может быть важнее? Мама – мое вдохновение,
– написала под фотографией Лижичко.
В комментариях к публикации поклонники исполнительницы обратили внимание, что Руслана и Нина Аркадьевна очень похожи между собой.
- "Это же надо было маме родить свою копию. Какие красивые, искренние, настоящие";
- "Вы с мамой очень похожи";
- "Как две сестрички";
- "Какая невероятно красивая мама. Две красивые дамы";
- "Такие красавицы. Очень похожи".
Комментарии к посту Русланы / Скриншот из инстаграма
Заметим, что накануне фотографиями со своей мамой Светланой Викторовной поделилась рэперка alyona alyona . Интересно, что в комментариях ей написали, что она тоже очень похожа на мать.