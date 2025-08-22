Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Руслани.
Так, артистка запостила фото з львівського залізничного вокзалу. Як виявилося, артистка зустрілася з Ніною Аркадіївною по дорозі в Чикаго.
Коротка зупинка у рідному Львові була обов'язковою, бо зустріч з мамою. Що може бути важливіше? Мама – моє натхнення,
– написала під світлиною Лижичко.
У коментарях до публікації шанувальники виконавиці звернули увагу, що Руслана та Ніна Аркадіївна дуже схожі між собою.
- "Це ж треба було мамі народити свою копію. Які гарні, щирі, справжні";
- "Ви з мамою дуже схожі";
- "Як дві сестрички";
- "Яка неймовірно гарна мама. Дві красиві пані";
- "Такі красуні. Дуже схожі".
Коментарі до допису Руслани / Скриншот з інстаграму
Зауважимо, що напередодні світлинами зі своєю мамою Світланою Вікторівною поділилася реперка alyona alyona. Цікаво, що у коментарях їй написали, що вона теж дуже схожа на матір.