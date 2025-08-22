Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Руслани.

Не пропустіть Лідія Таран сказала, чи спілкується з ексчоловіком Доманським, який виїхав з України

Так, артистка запостила фото з львівського залізничного вокзалу. Як виявилося, артистка зустрілася з Ніною Аркадіївною по дорозі в Чикаго.

Коротка зупинка у рідному Львові була обов'язковою, бо зустріч з мамою. Що може бути важливіше? Мама – моє натхнення,

– написала під світлиною Лижичко.

У коментарях до публікації шанувальники виконавиці звернули увагу, що Руслана та Ніна Аркадіївна дуже схожі між собою.

"Це ж треба було мамі народити свою копію. Які гарні, щирі, справжні";

"Ви з мамою дуже схожі";

"Як дві сестрички";

"Яка неймовірно гарна мама. Дві красиві пані";

"Такі красуні. Дуже схожі".

Коментарі до допису Руслани / Скриншот з інстаграму

Зауважимо, що напередодні світлинами зі своєю мамою Світланою Вікторівною поділилася реперка alyona alyona. Цікаво, що у коментарях їй написали, що вона теж дуже схожа на матір.