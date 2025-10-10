Співачка розповіла, що мусила спершу детально вивчити питання, перш ніж давати коментар. Про це пише Show 24 з посиланням на фейсбук-сторінку Руслани.

Артистка підкреслила, що музика повинна поширюватися, але повага до автора є фундаментом. В'єтнамська виконавиця окрім "Диких танців" виклала на платформи й інші пісні Руслани: "Аркан", "Dance with the wolves", "Скажи мені". Хо Куїнь Хуонг навіть випустила ремікс на "Скажи мені" й вказала себе авторкою.

Це вже зовсім інший рівень порушення (навіть якби були всі дозволи). Бо зміна авторства – це не інтерпретація, а спотворення самої суті. І це не лише моральне питання. Це порушення невідчужуваних прав автора – тих, які в принципі не можна "передати" чи "переоформити",

– написала виконавиця.

Руслана додала, що у 2005 році уклала договір на створення каверу "Диких танців", його видання на CD й лише у межах В'єтнаму. Проте у цьому документі не згадувалися стримінгові платформи й включення треку до свого репертуару.

"Музика має силу об'єднувати, якщо її не намагаються привласнити. Я завжди за свободу творчості, але не за безсовісні інтерпретації, у яких губляться і закони, і моральні принципи", – підсумувала Руслана.

Раніше Тіна Кароль зробила публічну заяву на особистій сторінці. Співачка сказала, що шукатиме юриста з питань інтелектуальної власності.

Деталі скандалу