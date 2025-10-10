Певица рассказала, что должна была сначала детально изучить вопрос, прежде чем давать комментарий. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на фейсбук-страницу Русланы.
Артистка подчеркнула, что музыка должна распространяться, но уважение к автору является фундаментом. Вьетнамская исполнительница кроме "Диких танцев" выложила на платформы и другие песни Русланы: "Аркан", "Dance with the wolves", "Скажи мне". Хо Куинь Хуонг даже выпустила ремикс на "Скажи мне" и указала себя автором.
Это уже совсем другой уровень нарушения (даже если бы были все разрешения). Потому что изменение авторства – это не интерпретация, а искажение самой сути. И это не только моральный вопрос. Это нарушение неотчуждаемых прав автора – тех, которые в принципе нельзя "передать" или "переоформить",
– написала исполнительница.
Руслана добавила, что в 2005 году заключила договор на создание кавера "Диких танцев", его издание на CD и только в пределах Вьетнама. Однако в этом документе не упоминались стриминговые платформы и включение трека в свой репертуар.
"Музыка имеет силу объединять, если ее не пытаются присвоить. Я всегда за свободу творчества, но не за бессовестные интерпретации, в которых теряются и законы, и моральные принципы", – подытожила Руслана.
Ранее Тина Кароль сделала публичное заявление на личной странице. Певица сказала, что будет искать юриста по вопросам интеллектуальной собственности.
Детали скандала
- Хо Куинь Хуонг – 44-летняя известная вьетнамская певица и звезда телешоу.
- В тиктоке недавно стали вирусными видео с ее концертов. Украинские слушатели заметили, что артистка использует и переводит песни, в частности Тины Кароль и Русланы Лыжичко.
- Хо Куинь Хуонг перепела треки "Пупсик", "Дикие танцы" и другие.